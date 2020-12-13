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拚改造轉骨 國民黨打造高市黨部成形象、新組織示範區

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨力圖轉型，地方黨部等基層經營組織也將推動轉骨改革。兼任高雄市黨部主委的黨組發會主委李哲華，除著手讓市黨部一、二樓空間開放，還將擴大基層組織經營規模，對準市議員層級扎根地方，要讓經營更具穿透力，也為黨育才。記者周志豪／攝影
國民黨力圖轉型，地方黨部等基層經營組織也將推動轉骨改革。兼任高雄市黨部主委的黨組發會主委李哲華，除著手讓市黨部一、二樓空間開放，還將擴大基層組織經營規模，對準市議員層級扎根地方，要讓經營更具穿透力，也為黨育才。記者周志豪／攝影

國民黨力圖轉型，地方黨部等基層經營組織也將推動轉骨改革。兼任高雄市黨部主委的黨組發會主委李哲華，除著手讓市黨部一、二樓空間開放，還將擴大基層組織經營規模，對準市議員層級扎根地方，要讓經營更具穿透力，也為黨育才。

李哲華表示，將以一年的時間，把高雄市當一個實驗示範區，將市黨部中區黨部以下基層組織，以因應現代選舉、社會型態方式調整，若試辦一年後有具體成效，就會逐步推到複製到全國其他縣市黨部，讓國民黨組織保持與時俱進的彈性。

李哲華說，過去國民黨基層組織由小組長、里分部、區分部到區黨部逐層構成，這樣的組織結構已不符當前時代所需，未來區黨部以下將以生活圈或類台北市次分區概念為基礎單位，解決原本基層組織經營層面過於狹隘，人才不足等問題。

李哲華分析，當前國民黨以小組長為基礎的黨務基層組織結構，不僅造成黨支持度強的選區愈強，弱的選區永遠都走不進去，小組長受限於授權活動區域過小，可能只以里為範圍，也無法真正成為黨可栽培未來參選公職的對象。

未來若以議員選區規模作為黨務最基礎組織經營範圍，未來有志參選公職者，經考核確定對黨有信仰、忠誠就可擔任次分區召集人，幫黨經營基層，也幫自己經營未來政治路，優秀的次分區召集人就是黨未來議員參選人儲備人選。

此外，黨主席江啟臣競選時的「空間重設計」概念，除黨中央推動的中央黨部樓層精簡外，也將引入高雄市黨部。李哲華表示，未來高雄市黨部一、二樓都將免費開放，分別提供農民販售農產品與青年新創分享空間使用。

李哲華說，高雄市縣區多屬農業區，農民最擔心盛產的農產品，未來高雄市黨部將與農會合作，將市黨部一樓打造為農民市集，讓農民免費擺攤；至黨部擺攤的農民，黨也會同步透過數位黨部促銷他們的農產品，雙管齊下協助農民。

至於目前閒置中的高雄市黨部二樓空間，李哲華表示，將會打造成年輕人新創分享空間，免費提供給年輕人發揮創意使用。

李哲華指出，高雄市黨部一、二樓空間開放，既增加農民收入，提供青年新創基地，反過來說，也是幫國民黨接地氣，創造黨接近農民、青年及一般民眾站在一起機會，也讓他們來接近國民黨，並重新理解、支持國民黨，讓黨形象徹底改造。

李哲華 農民 高雄市

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