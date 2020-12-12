民眾黨首屆黨代表出爐 柯文哲胞妹竹縣第一高票當選

經濟部長王美花與日本台灣交流協會代表泉裕泰會面，就算是一場單純的餐會，只不過這一陣子，剛好是日本關切台灣開放核食進品的超級敏感時刻，王美花沒有向行政院長蘇貞昌報備，會不會政治敏感度太低？

2020-12-12 18:01