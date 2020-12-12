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民眾黨首屆黨代表出爐 柯文哲胞妹竹縣第一高票當選

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨首屆黨代表出爐，柯文哲胞妹柯美蘭以新竹縣第一高票當選。圖／民眾黨提供
民眾黨首屆黨代表出爐，柯文哲胞妹柯美蘭以新竹縣第一高票當選。圖／民眾黨提供

民眾黨首屆黨代表選舉結果今天出爐，較知名當選人包括黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市前觀傳局長陳思宇等人；民眾黨預計明年1月舉行黨代表大會，屆時將選出中央委員、中央評議委員。

民眾黨黨代表選舉今天登場，自上午9時至下午4時，全程採網路線上投票，全台選區總計應選100席、參選169席，投票總人數為4763名黨員，投票率約35.8%。

民眾黨表示，開票過程全程直播，公開呈現過程，票選100席黨代表，迎接民眾黨新時代，其中女性佔35席，並保障新住民3席、身心障礙者3席、原住民1席，另有候補22席。

除了柯美蘭以新竹縣第一高票71票當選外，不少民眾黨立委辦公室或服務處主任、助理也順利當選黨代表，包括黨籍立委高虹安辦公室主任吳達偉、王郁文，賴香伶辦公室主任林恕暉、助理呂儀恬、張其祿辦公室特助陳語倢等人。親民黨前秘書長秦金生之女秦詩雁，本次也參選民眾黨桃園黨代表，並以該地區第4名成功當選。

民眾黨表示，黨章程明定黨代表大會每年召開1次，必要時由黨主席召開臨時會，職權包含議決章程訂定及修正案、選舉中央委員、中央評議委員、議決年度預算等。

民眾黨 投票率

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