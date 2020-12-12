快訊

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

獨／前主播56歲梅開二度 繞四分之一世紀娶回初戀女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前監察委員陳師孟。 本報系資料照
前監察委員陳師孟。 本報系資料照

前監察委員陳師孟今天舉辦「尖尾週記：司法與惡的距離」新書發表會。陳師孟表示，今年初遞辭到總統府時，其實內心還是希望蔡英文總統能慰留，不料蔡總統不但要自己不要對外發言，總統府更對外稱「慰留但尊重意願」，希望能走人的意圖明顯，所以自己只好辭掉監委一職。

陳師孟指出，台灣的司法是誰都不能批評，堪稱絕對的權力使人絕對腐化。陳說，自己擔任監委期間，專注在司法領域，沒想到引發司法界群起反彈，對相關詢問、調查，一概以監察院做出來報告不能拘束司法、司法官有獨立審判權限、法律見解不受評議等理由回絕，有強烈不友善態度，「這些法官太過於自以為是，以為自身想法就是真理，其他人都不能討論，否則會被認為干預司法，這種就是另一種惡」。

陳師孟說，自己也並非看情況不對就打包走人，而是撐了二年，是在蔡總統確定連任成功後，才向時任總統府秘書長陳菊遞了辭呈請她轉交蔡總統，當中希望蔡總統能夠利用憲法賦予的院際調解權調和司法、監察的緊張關係，並召集兩院院長會商，解決院際紛爭；不料，最後不但司法與監察權問題沒有解決，自己還被府方放話請辭走人，於是只好請辭。

陳師孟批評，蔡總統對於監察權的重要性沒有觀念，才會在修憲議題上推動廢考監，但監察權是司法權唯一制衡力量，顯然蔡總統也同樣對這點毫無認知。

司法 陳師孟 總統府

延伸閱讀

一上午二次同台 蔡總統：與蘇貞昌關係不必政治炒作

蔡總統向在野黨喊話 「行使職權要考慮國家整體利益」

停中天被指民主倒退 蔡英文反擊馬英九：尊重專業機關

影／駁斥不合傳言 蔡英文：和蘇貞昌合作的很好

相關新聞

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

前監察委員陳師孟今天舉辦「尖尾週記：司法與惡的距離」新書發表會。陳師孟表示，今年初遞辭到總統府時，其實內心還是希望蔡英文...

核食叩關下台日官員夜宴 真的只是「不公開行程」嗎？

經濟部長王美花與日本台灣交流協會代表泉裕泰會面，就算是一場單純的餐會，只不過這一陣子，剛好是日本關切台灣開放核食進品的超級敏感時刻，王美花沒有向行政院長蘇貞昌報備，會不會政治敏感度太低？

台灣是角落生物 林佳龍：全世界都需要是台灣安全機會

兩岸關係緊張，連帶也讓兩岸經濟依賴與競爭問題加劇。義美董事長高志尚今天提出警示，大陸現在不僅科技業、製造業，連服務業都深...

國防預算遭凍 蘇貞昌：呼籲立委支持政府編的預算

行政院長蘇貞昌今表示，台灣面對外敵步步進逼，可以看出形勢險峻，還是呼籲立委支持政府編的預算，讓我國早日取得防衛台灣的武器...

6誇蔡英文破不合？蘇貞昌：防疫成果是蔡總統領導有方

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌互動近日頻頻被關注，今兩人罕見在一個上午兩度在公開活動同台，蘇貞昌甚至在致詞時六度提及蔡總統領...

禁電子煙放加熱煙是打假球？陳時中：全禁不符規範

衛福部重啟菸害防制法修法，將全面禁止電子煙，開放新興菸品加熱菸，有民間團體質疑此舉是打假球。衛福部長陳時中上午表示，沒有...

一上午二次同台 蔡總統：與蘇貞昌關係不必政治炒作

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人關係，近來頻頻被做文章，二人今天也罕見同時出席二場公開活動，展現良好互動。蔡總統上午表示，...

核災區食品開放 蔡總統：政府現階段沒有任何實質討論

針對日本福島五縣市食品是否開放，蔡英文總統上午表示，政府在這個階段，並沒有討論福島食品要如何處理的問題，「我們聽到了日方...

美國會通過2021國防授權法 外交部表達誠摯感謝

外交部今天表示，美國聯邦參議院於美東時間11日表決通過兩院協商版本的「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021...

蔡總統向在野黨喊話 「行使職權要考慮國家整體利益」

針對在野黨立委在立法院提案刪除、凍結有關台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、國防武器採購預算，蔡英文總統表示...

笑得好燦爛！ 賴清德曝難得回台南 致詞一講超過15分鐘

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動今天登場，副總統賴清德以「回娘家」心情十分開心出席剪綵...

影／駁斥不合傳言 蔡英文：和蘇貞昌合作的很好

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上午出席台灣戰疫全紀錄首映會，暢談防疫成功的經驗，而日前有媒體報導蔡蘇不合的訊...

熱門新聞

中天新聞轉戰網路 NCC粉絲團暗指「未來有法可管」

尷尬！全台過半系統台寧願52頻位空著 也不放華視資訊台

中天關台 孫大千：沒有什麼事是民進黨不敢做的

中天新聞台最後一夜！52台卡位戰 未來戰況孰難預料

堅定不標萊豬原因 蘇貞昌：會被別的國家貿易報復

中天關播52成空頻 藍委籲退費不然就告NCC

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。