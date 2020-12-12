自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

前監察委員陳師孟今天舉辦「尖尾週記：司法與惡的距離」新書發表會。陳師孟表示，今年初遞辭到總統府時，其實內心還是希望蔡英文總統能慰留，不料蔡總統不但要自己不要對外發言，總統府更對外稱「慰留但尊重意願」，希望能走人的意圖明顯，所以自己只好辭掉監委一職。

陳師孟指出，台灣的司法是誰都不能批評，堪稱絕對的權力使人絕對腐化。陳說，自己擔任監委期間，專注在司法領域，沒想到引發司法界群起反彈，對相關詢問、調查，一概以監察院做出來報告不能拘束司法、司法官有獨立審判權限、法律見解不受評議等理由回絕，有強烈不友善態度，「這些法官太過於自以為是，以為自身想法就是真理，其他人都不能討論，否則會被認為干預司法，這種就是另一種惡」。

陳師孟說，自己也並非看情況不對就打包走人，而是撐了二年，是在蔡總統確定連任成功後，才向時任總統府秘書長陳菊遞了辭呈請她轉交蔡總統，當中希望蔡總統能夠利用憲法賦予的院際調解權調和司法、監察的緊張關係，並召集兩院院長會商，解決院際紛爭；不料，最後不但司法與監察權問題沒有解決，自己還被府方放話請辭走人，於是只好請辭。

陳師孟批評，蔡總統對於監察權的重要性沒有觀念，才會在修憲議題上推動廢考監，但監察權是司法權唯一制衡力量，顯然蔡總統也同樣對這點毫無認知。