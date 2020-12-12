台灣是角落生物 林佳龍：全世界都需要是台灣安全機會

兩岸關係緊張，連帶也讓兩岸經濟依賴與競爭問題加劇。義美董事長高志尚今天提出警示，大陸現在不僅科技業、製造業，連服務業都深入發展，如果學會用世界供應鏈產銷，將來台灣遭遇的國安問題將不只現在的範圍。

高志尚也提到，大陸過去用發展雙邊組織方式要阻擾台灣國際活動空間，但現在發覺不一定擋的了，改為加強多邊國際組織工作，未來台灣除非大陸點頭，否則要參與這些多邊組織將會很困難。

高志尚說，故總統蔣經國過世前也曾說過，中國經濟崛起對各國政經情勢會有很大影響，大陸經濟2000年以後已迅速成長；產業遭受的問題是每天的，政府要看到數字衰退才有感受，應對恐有落後。

但交通部長林佳龍認為，台灣現在是角落生物，要獨力奮戰，不論是西進、南進、東進、北進，都比不上自己上進；台灣過去因中國崛起而被視而不見，甚至被視為問題，但現在因防疫成就，台灣經驗讓人好奇，台灣已是解決中國崛起的答案。

林佳龍批評，前總統馬英九當政時國家經濟政策整個傾中，任內推動與對岸簽訂服貿、貨貿，現在中國崛起的後遺症出現，如果當時沒有太陽花，兩岸貨貿協定真的生效，台灣全部產業都會被對岸控制。

林佳龍認為，現在全世界都重視台灣，包括台積電，現在防疫做得好也沒有犧牲經濟，第三季GDP成長3.3%；台灣如果被併吞，全球供應鏈就出問題，「全世界都需要我們」這就是台灣安全的機會。