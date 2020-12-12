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國防預算遭凍 蘇貞昌：呼籲立委支持政府編的預算
行政院長蘇貞昌今表示，台灣面對外敵步步進逼，可以看出形勢險峻，還是呼籲立委支持政府編的預算，讓我國早日取得防衛台灣的武器。
蘇貞昌今出席「威權鬆動─解嚴前台灣重大政治案件與政治變遷（1977-1987）」國際學術討論會，會前接受時事問答。國民黨立委江啟臣等人日前在立法院提案凍結CPTPP及國防預算，引發外界質疑，國民黨則發布新聞稿表示，立委審查預算，為人民荷包把關是基本的職責。
蘇貞昌今則表示，尊重立委依據憲法行使職權，但台灣是要保衛國家主權、國民安全，不能只有空口說，而是要拿出力量、決心與實際行動，像是美國過去軍售六部柴油潛艦給我國，但因預算沒有通過至今未購入，非常可惜。
蘇貞昌說，台灣面對外敵步步進逼，可以看出形勢險峻，還是呼籲立委支持政府編的預算，早日取得防衛台灣的武器。
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