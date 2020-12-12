快訊

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

一上午二次同台 蔡總統：與蘇貞昌關係不必政治炒作

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統與行政院蘇貞昌兩人關係，近來頻頻被做文章，二人今天也罕見同時出席二場公開活動，展現良好互動。蔡總統上午表示，她覺得政治炒作她跟院長的關係，大可不必了，「我們合作很好，我非常支持我們院長。」

蔡總統與蘇揆今日上午罕見的同時出席台灣戰疫全紀錄首映會及第49屆建築師節慶祝大會二場公開活動。在出席台灣戰疫全紀錄首映會，蔡總統與蘇貞昌比鄰而坐，過程中也有幾次短暫交談，一掃心結傳聞。

有媒體在會後訪問時再度提及，有立委曾表示蘇貞昌在2017年的屏東同鄉會場合飆罵蔡總統半小時，蔡總統回應說，傳聞中的那個事情，老實講，在這一次有立委提起外，她確實沒有聽說過。她跟院長合作的非常好，「我們有事情都會好好討論，我們也分工的很好，」院長這段期間非常辛苦，「我非常支持他。」

蘇貞昌則在致詞時，多次提及並稱許蔡總統的領導，讓台灣能成功對抗疫情。

蘇貞昌 行政院 屏東

延伸閱讀

影／駁斥不合傳言 蔡英文：和蘇貞昌合作的很好

台日官員夜宴談核食？王美花否認 蘇不知餐會

勞動基金官員涉貪案 蘇貞昌：追究責任絕不逃避

僑胞卡海外面臨被除籍 僑委會溝通解決方式中

相關新聞

一上午二次同台 蔡總統：與蘇貞昌關係不必政治炒作

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人關係，近來頻頻被做文章，二人今天也罕見同時出席二場公開活動，展現良好互動。蔡總統上午表示，...

核災區食品開放 蔡總統：政府現階段沒有任何實質討論

針對日本福島五縣市食品是否開放，蔡英文總統上午表示，政府在這個階段，並沒有討論福島食品要如何處理的問題，「我們聽到了日方...

美國會通過2021國防授權法 外交部表達誠摯感謝

外交部今天表示，美國聯邦參議院於美東時間11日表決通過兩院協商版本的「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021...

蔡總統向在野黨喊話 「行使職權要考慮國家整體利益」

針對在野黨立委在立法院提案刪除、凍結有關台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、國防武器採購預算，蔡英文總統表示...

笑得好燦爛！ 賴清德曝難得回台南 致詞一講超過15分鐘

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動今天登場，副總統賴清德以「回娘家」心情十分開心出席剪綵...

影／駁斥不合傳言 蔡英文：和蘇貞昌合作的很好

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上午出席台灣戰疫全紀錄首映會，暢談防疫成功的經驗，而日前有媒體報導蔡蘇不合的訊...

一場小車禍 記者循線踢爆萊豬與核食雙標黑幕

昨天一則車禍新聞引起了聯合報政治組記者的關注，車禍新聞屬於都會社會記者的轄區，政治組記者會注意此事，是因為國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花這對政壇夫妻檔就坐在其中一台車上。當其他媒體關注顧、王兩人在車禍後離開現場的細微末節上時，政治組記者則開始調查他們去了哪？見了誰？

還原現場 王美花：聽到碰一聲 等警處理

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫妻前晚在陽明山捲入一起車禍，兩人座車右轉時，後方一輛機車疑煞車不及，往左閃擦撞對向上...

台日高層密會 盡在不言中？

如果不是一場意外車禍，外界根本無從得知台日高層竟在陽明山上演一場神秘夜會，背後還有多少不為人知的秘密？

開放核食？ 馬批蔡製造更多麻煩

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦前往日本台灣交流協會代表官邸餐敘，引發議論。前國安高層人士說，馬政府時期主導美牛、...

台日官員夜宴談核食？王美花否認 蘇不知餐會

國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦前晚在陽明山仰德大道捲入一起交通事故，意外曝光兩人夜會日本台灣交流協會代表泉裕泰的...

鄭文燦跑基層 明年中問鼎大位動向見分明　

被民進黨內暱稱「胖周瑜」的鄭文燦擁有高人氣，經由彰化地方人士安排，今天密集拜訪地方重要工商業界人士，公開發表演講，雖然他...

熱門新聞

中天新聞轉戰網路 NCC粉絲團暗指「未來有法可管」

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

尷尬！全台過半系統台寧願52頻位空著 也不放華視資訊台

中天新聞台不予換照即將關台 法院裁定理由出爐！

盼警察年金比照國軍 陳瑩拋警察年金再改革

王美花認了！昨晚與顧立雄共赴日代表官邸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。