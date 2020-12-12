一上午二次同台 蔡總統：與蘇貞昌關係不必政治炒作

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌兩人關係，近來頻頻被做文章，二人今天也罕見同時出席二場公開活動，展現良好互動。蔡總統上午表示，她覺得政治炒作她跟院長的關係，大可不必了，「我們合作很好，我非常支持我們院長。」

蔡總統與蘇揆今日上午罕見的同時出席台灣戰疫全紀錄首映會及第49屆建築師節慶祝大會二場公開活動。在出席台灣戰疫全紀錄首映會，蔡總統與蘇貞昌比鄰而坐，過程中也有幾次短暫交談，一掃心結傳聞。

有媒體在會後訪問時再度提及，有立委曾表示蘇貞昌在2017年的屏東同鄉會場合飆罵蔡總統半小時，蔡總統回應說，傳聞中的那個事情，老實講，在這一次有立委提起外，她確實沒有聽說過。她跟院長合作的非常好，「我們有事情都會好好討論，我們也分工的很好，」院長這段期間非常辛苦，「我非常支持他。」

蘇貞昌則在致詞時，多次提及並稱許蔡總統的領導，讓台灣能成功對抗疫情。