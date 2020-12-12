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核災區食品開放 蔡總統：政府現階段沒有任何實質討論

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

針對日本福島五縣市食品是否開放，蔡英文總統上午表示，政府在這個階段，並沒有討論福島食品要如何處理的問題，「我們聽到了日方的關切，我們在這個階段沒有任何實質的討論。」

駐日代表謝長廷日前返國，在回返日本前曾在臉書上提及曾和蔡總統及相關部會討論日本福島五縣市食品開放問題，加上前天國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花兩人坐車在陽明山捲入交通事故，兩人與日本駐台代表泉裕泰餐敘也意外曝光，引發外界諸多聯想。

蔡總統、王美花兩人今天出席同一場活動，王美花在會後與外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人也陪蔡總統接受媒體訪問，在被問到當天疑似交通事故時，蔡總統還一度俏皮地轉頭，問王美花是否要幫她回答。

關於是否曾與謝長廷討論日本福島五縣市食品開放的議題，蔡總統說，謝代表回來是有來見她，討論的議題包括所有台日關係的重要議題，也表達日方對福島食品的關切，「我要告訴各位的是，政府在這個階段，並沒有討論福島食品要如何處理的問題，我們聽到了日方的關切，我們在這個階段沒有任何實質的討論。」

有媒體因一時誤聽，再次詢問蔡總統是否有討論，蔡總統說，謝長廷有表達日方對這個議題的關切，「我們政府並沒有開始討論這件事情，沒有任何實質的討論。」

蔡總統接著說，至於王美花餐會，是一個很早以前就約了，而且是禮貌性的餐會，因此，在席間並不會有這類實質性的討論。

王美花後來則表示，「泉代表在我還在當次長的時候，我們就約了」，六月底她升部長，餐會就一直延後，改了一兩次，一個月前左右就敲了那一天的時後，是一個禮貌性的餐敘。

媒體追問未來是否又正式得拜會？王美花說，台灣這些駐台代表很多時候會有各種不同議題就會跟相關的政府單位有接洽，這是很正常的，「我們的餐敘確實就是一個禮貌性的餐敘。」

是否有感受到日方的壓力？王美花表示，在經濟部裡面的所有事情，每一個業務都不容易處理，各種事情都要努力去做，在完成之前都有各式各樣的壓力。

媒體又追問，美豬開放後是核食嗎？王美花說，沒有討論，剛剛總統有宣布。

媒體再問，有時間表嗎？王美花說，總統已經講了，目前沒有討論。

王美花 福島 日本

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