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蔡總統向在野黨喊話 「行使職權要考慮國家整體利益」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

針對在野黨立委在立法院提案刪除、凍結有關台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、國防武器採購預算，蔡英文總統表示，立法院也是國家體制的一部分，當作為國家體制一部分的各機關成員或決策者，在行使職權時都要考慮到國家整體利益。

蔡總統表示，CPTPP要加入這件事，是全民所支持，大家也都希望有所進展，這期間工作非常困難，也必須有很多心力的投入，我們必須展現一個決心，再困難的事情，基於國家利益，都必須要決心要去完成，或許有時候會碰到一些逆流、亂流，但是只要我們決心不放棄，終有一天會達成目標的。

蔡總統說，這一次的刪除預算，希望不要讓外界造成對於我們加入CPTPP的決心有所質疑。

蔡總統表示，國防也是一樣，對台灣安全非常重要，在這其中最重要的就是捍衛自己的國家、安全的決心。同樣的道理，希望我們的立委在行使職權的時候，也要顧及到台灣安全的需求，防衛的需求。

蔡總統指出，近幾天來，被刪除及被凍結的幾個項目，都是未來五年到十年台灣國防戰略中關鍵中的關鍵，比方說潛艦、高教機、F-16升級、飛彈車等等，特別是潛艦國造跟國艦國造，已經拖延數十年的計畫，「我們真的沒有時間再拖延」。

蔡總統表示，她也是很擔心，這樣子大幅度刪除關鍵的、防衛的力量的投資，會造成國際間對我們產生一種誤解，我們沒有防衛自我的決心，國防跟台灣安全講究的是自助人助，如果我們自己都沒有下決心做好自己防衛工作，怎麼期待國際社會給我們最大的幫忙。

立法院 潛艦

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