笑得好燦爛！ 賴清德曝難得回台南 致詞一講超過15分鐘

台南市柳營區農會成立100周年慶暨新建大樓落成，以及牛奶節產業活動今天登場，副總統賴清德以「回娘家」心情十分開心出席剪綵，賴市長、賴院長及賴醫師上身，致詞足足超過15分鐘，他說，因為現在總統國務繁忙，他擔任副總統需要分擔總統的工作，比較少有機會回到台南，因此非常的開心，也花了比較多時間跟大家來報告。

賴清德表示，7年前擔任市長參加柳營牛奶節，看到新上任的總幹事陳右欣這麼年輕就要承擔起這麼大的農會重責大任，將他看到的農會的困境及未來發展提供給陳右欣作為參考，陳右欣做得比他預期的還要好。

接著賴清德又賴院長上身，細數他擔任行政院長任內在蔡英文總統的支持下，跟農委會一起合作推動的農民健康保險、農作物災害保險、農民職業災害保險以及明年將推動的農民退休儲金四大保險，這是為了鼓勵青年人從事農業提供他們有保障，尤其職災保險只要花不到兩個茶葉蛋的費用，加上政府的補助就可以獲得保障，農民要踴躍投保。

賴清德最後是賴醫生上身，他說，新冠肺炎的疫情，國外非常的嚴峻，台灣在各部會的超前部署，相對的安全，現在國產的4家疫苗公司都有按照進度在研發，還有衛福部長陳時中代表政府對外採購的疫苗也非常的順利，以「醫生的角度」最有效自己保護的方式很簡單，就是戴口罩、勤洗手及保持安全距離。

他表示，總統已經宣布提升防疫層級，現在他在總統府接見外賓的時候一定要戴口罩，如果靠得比較近在致詞時，也是要戴口罩，總統已經以身作則，大家也要響應，大家做好公共衛生，自己健康社會就會安全。

柳營農會總幹事陳右欣表示，7年前和當時的市長、賴副總統坐在榕樹下，叮嚀她「農業轉型一定要改變」，原有的農會辦公大樓因為老舊將近60年的歷史，加上經過多次的大地震，在美濃大地震三樓還崩塌。

在當時台南市長賴清德鼓勵下，自籌1億元興建新辦公大樓，地上7樓其中一到3樓是行政辦公室，四到7樓共規畫52間的套房出租，服務「南漂工作」的工商業者，也可以增加收入，舊辦公大樓就將拆除變成停車場及綠地空間。

陳右欣也說，柳營農會逾放比從13%降為0%，存放比70%，盈餘3000萬元，穩健的成長中。