鄭文燦跑基層 明年中問鼎大位動向見分明　

被民進黨內暱稱「胖周瑜」的鄭文燦擁有高人氣，經由彰化地方人士安排，今天密集拜訪地方重要工商業界人士，公開發表演講，雖然他不正面回應跨縣市跑基層的原因，但親近他的桃園政界人士表示廣結善緣「進可攻，退可守。」

鄭文燦跑行程一路保持滿面笑容，對外界提問做到有問必答，充分展現親和力。演講時，他論述桃園成功經驗，不忘再三提及彰化優勢，肯定前縣長魏明谷的政績，絕口不評論現任縣長的施政，八面玲瓏的作風令在場人士印象深象。

鄭文燦幕僚核心人員指出，新冠肺炎疫苗剛問市，疫情尚未完全緩和，現在談布局下屆總統選舉未免言之過早，較為適當的時機落在明年年中，目前鄭文燦要做的事就是做好市長份內事，分享五星級市長的桃園治理成功經驗，其餘不宜多談。

鄭文燦幕僚核心人員說，鄭文燦的高人氣不是沒道理，平常他對桃園市府團隊耳提面命「凡事不Argue，面對Argue不生氣。」待人處事不分黨派，做到秉公處理，自己黨內同志和在野黨人士都對他無可挑剔。

民進黨人士表示，鄭文燦與副總統賴清德同屬新系，必要時展開良性競爭，鄭文燦獲得海派肯定，對未來黨內初選有所幫助，賴清德現職為副總統，責任重大，應該做好副手的事。支持賴清德的黨內人士樂觀君子之爭，認為鄭文燦還有努力空間。