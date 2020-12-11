美國換黨換人執政 鄭文燦：美台擴大合作不受影響
桃園市長鄭文燦今天受邀展開彰化縣工商之旅，以「疫後經濟的展望」為題發表演講，開講前他受訪表示，台灣防疫交出好的成績單，疫情期間沒衰退，經濟發展是亞洲四小龍之首，今年9月以後製造、零售和服務業都呈現正成長，電子業表現亮麗，國人要對台灣有信心。
鄭文燦今天下午和彰濱工業區鹿港區廠商座談，晚上接受獅子會MD300-C3 19-20總監許雪珠、彰化縣進出口商業同業公會、彰化縣國際工商經營研究社區邀請，到和美鎮演講「疫後經濟的展望」，約280名工商業界人士與會。
演講前，鄭文燦被問到此行是否為競選總統而走出桃園跑全台，回答說「今天演講早在2、3個月前安排」，再被問到台灣經濟韌性，他表示，外國疫情相對嚴重，鎖國封城，經濟衰退，台灣防疫做得好，疫情期間經濟發展是亞洲四小龍之首，製造、零售和服務業9月之後都呈現正成長，電子業表現亮麗。
他說，時代雜誌等國外三大知名媒體讚揚小英總統領導防疫有成、在中國壓力之下展現台灣的堅持，是全球名列前茅的女性領導人，這些評價得來不易，都是全民共同努力的成果。
對於美國總統選舉與台灣關係的變化，鄭文燦指出，美台擴大科技與產業合作是趨勢，無論民主黨或共和黨執政都是如此，美中貿易衝突不會因換黨執政、總統更換而改變，這也是一個長期的趨勢。
他也發表對於社會住宅、中央打房政策等問題的看法，都支持政府作法，他認為社會住宅的承租戶、租金，法律都有規定，桃園市依法行政，至於預售屋，建商領有建照才能預售房屋，預售屋應建立標準契約，不能一紙紅單賣房子。
演講「疫後經濟的展望」時，鄭文燦從桃園經驗出發，結合彰化在地觀點，認為桃園與彰化有許多相似之處，例如工業區容納回流台商、輔導違章工廠，他特別提到法令沒允許違章工廠就地合法化，但也沒說違章工廠「就地正法」，彰化若能按照法令幫助違章工廠10年後遷入合法工業區，將有助整體產業升級，他相信彰化是全台最好的綠電風場，很有潛力，若能針對特色加以發展，可降低台中磁吸效應。
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