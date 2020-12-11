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盼警察年金比照國軍 陳瑩拋警察年金再改革

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩。圖／本報系資料照
民進黨立委陳瑩。圖／本報系資料照

民進黨立委陳瑩表示，有鑑於警察、消防、海巡人員等工作性質特殊，常24小時輪替服勤、長期日夜作息紊亂，致罹患疾病、發生意外等情形明顯高於一般公務人員，具危險及勞力等特殊性質職務，因此提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，主張退休所得替代率應比照國軍。

陳瑩表示，警察工作內容具高度危險性、辛勞性及緊急性，身心長期處於高壓及高衝突環境，經常需要24小時輪服勤務，不固定的上班時間，日夜顛倒，嚴重影響生活作息與身心健康，進而影響警察人員平均餘命，及體力可負荷工作之年齡；依照2017年年金改革當中之資料，100年至104年間，50歲以上退休的基層巡佐、警員，平均餘命為69.76歲，相較內政統計年報公布「年齡別死亡數」同期50歲以上國民平均死亡年齡75.84歲，少6.08年。

陳瑩指出，雖然「警察人員人事條例」對於警察若因執行勤務中，遭受暴力或意外危害而導致身心障礙的警察人員，已有一定保障，但政府對退休警察人員之照顧仍顯不足；依「公務人員退休資遣撫卹法」的規定，目前任職40年的所得替代率將由77.5%逐年調降至62.5%，因為警察危勞職務與國軍相似，警察退休金規定，應改為任職35年年資的所得替代率為85%，最高40年年資為95%，比照國軍士官，落實對退休警察之照顧。

陳瑩說，警察雖然任職年齡較早，但因為警察工作特殊，另有「危勞降齡」的提早退休規定（60歲退休），絕大多數基層員警的任職年資，都不可能達40年。

陳瑩說明，依照「警察人員人事條例」第39-1條規定，海岸巡防機關及消防機關之警察，人事事項皆比照警察，因此本提案將適用於海巡及消防的警察人員。目前提案已通過立法院會一讀，將交付委員會審查。

警察 陳瑩 年金改革

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