快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

王世堅稱柯文哲詐騙集團首領 楊寶楨：勿把抹黑當有趣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲傳出可能要請辭黨主席的消息。民進黨台北市議員王世堅表示，柯文哲承認自己無心市政，打算辭去民眾黨黨主席，這是詐騙集團首腦宣布要退隱，但卻棄車手、機房於不顧，這是放生車手。民眾黨發言人楊寶楨臉書回應，請王不要把抹黑當有趣。

楊寶楨表示，雖然王世堅在民進黨當中，已經算是少數「民意大於黨意」敢說敢言的政治人物，但今天對柯文哲的發言卻是通篇臆測和造謠抹黑，感到非常遺憾，請王世堅向柯文哲和民眾黨道歉。

楊寶楨說，柯文哲每天上午七時半就開晨會，甚至工作到三更半夜，每天兢兢業業、認真工作，做了很多事也推了很多建設，王世堅憑什麼說柯是「稻草人市長」，且柯文哲平常一周花在民眾黨黨務上面的時間並沒有幾個小時，請不要再惡意亂貼無心市政的標籤。

楊寶楨指出，昨天民眾黨已經發出聲明澄清，對於柯文哲擬辭去黨主席的傳聞報導，請不要妄加揣測，也請有心人士自制，但王世堅卻還持續在說柯文哲打算辭去民眾黨黨主席，又暗指民眾黨是詐騙集團，「請不要把抹黑當有趣」。楊寶楨也說，若真要比誰比較會騙，民進黨各種雙標、髮夾彎、放假消息、抹黑造謠樣樣來，民進黨說自己第二，絕對沒人敢說自己第一。

台灣民眾黨 柯文哲 王世堅

延伸閱讀

明年1月1日萊豬進口 柯文哲轟中央：忙打政敵搶奪資源

請辭黨主席？王世堅諷柯文哲「詐騙首腦要退隱」

1月1日萊豬進口 柯文哲轟：管理措施台灣亂成一片

社宅爭議 徐國勇：柯文哲當然知道中央政策

相關新聞

王世堅稱柯文哲詐騙集團首領 楊寶楨：勿把抹黑當有趣

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲傳出可能要請辭黨主席的消息。民進黨台北市議員王世堅表示，柯文哲承認自己無心市政，打算辭去民...

AIT官方化？吳釗燮：涉及美國法律修改要尊重美方

台美關係近年升溫，民進黨立委劉世芳今在立法院總質詢時，詢問我國外交戰略，以及美國在台協會(AIT)有沒有機會官方化，美國...

請辭黨主席？王世堅諷柯文哲「詐騙首腦要退隱」

台北市長柯文哲兼任台灣民眾黨主席，被外界抨擊「無心市政」，昨天媒體報導，柯文哲有意在明年1月黨代表大會請辭黨主席，對此，...

王浩宇以原民喻萊劑 藍委：自稱原民血統的蔡總統呢？

民進黨政府強勢開放含萊克多巴胺美豬引發爭議，綠營祭出「圍牛救豬」戰術企圖讓藍綠共同承擔。民進黨桃園市議員王浩宇昨在臉書再...

登《Le Point》封面 總統府：台灣人民團結一致做到的

蔡英文總統登上法國媒體《Le Point》封面，總統府發言人張惇涵表示，誠如報導中所提到的「台灣怎麼做到的？」答案很清楚...

蔡英文主持安平艦交船典禮 登船視導造艦成果

蔡英文總統上午至高雄中信造船廠主持海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦交船及第二艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮，...

【即時短評】騙完神明 蘇貞昌可別再騙鄉親

行政院長蘇貞昌日前公開婉拒民進黨立委周春米，有關屏南快道及恆春觀光鐵道的建議，但屏東縣長潘孟安北上爭取後轉述，蘇揆裁示，...

試到駭客攻不破為止 蘇貞昌：數位身分證不一定7月上路

內政部將換發數位身分識別證（New eID），引發資安與隱私爭議，但仍規劃明年1到6月先試辦，7月正式上路。不過，行政院...

大陸越界違法抽砂 蔡總統：該取締就取締 絕不寬貸

蔡英文總統上午主持海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦交船及第二艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮。蔡總統在致詞時表...

王浩宇開「賽德克巴萊」玩笑 藍原民立委開記者會痛批

萊豬爭議風波不斷，民進黨市議員王浩宇日前在個人臉書上放上牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」字樣，讓原民立委大為...

行政、監察都要管人權？政院：應無疊床架屋的疑慮

蔡英文總統昨出席國家人權委員會舉辦的「台灣人權阿普貴(Upgrade)」活動，宣布行政院正在研議成立人權處，行政院也隨後...

政院拍板「地政三法」 民眾黨團：藍綠兩黨快排審

行政院會昨通過「平均地權條例」、「地政士法」、「不動產經紀業管理條例」三項修正草案，將送立法院審議。民眾黨團呼籲，行政院...

熱門新聞

堅不標有萊無萊 孫大千：蘇貞昌保護「萊豬業績」？

陳致中罷免案 中選會：二階段連署書刪除1.3萬份

中天關台抗告最快今裁定 最後結果的兩套劇本怎麼走

中天關台這一夜 半夜九千多人守小螢幕

獨／關中天倒數 江啟臣、韓國瑜拍影片聲援新聞自由

護理師想當女職軍 釣出過來人曝恐怖經驗「性侵問題不能回報」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。