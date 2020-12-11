王世堅稱柯文哲詐騙集團首領 楊寶楨：勿把抹黑當有趣

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲傳出可能要請辭黨主席的消息。民進黨台北市議員王世堅表示，柯文哲承認自己無心市政，打算辭去民眾黨黨主席，這是詐騙集團首腦宣布要退隱，但卻棄車手、機房於不顧，這是放生車手。民眾黨發言人楊寶楨臉書回應，請王不要把抹黑當有趣。

楊寶楨表示，雖然王世堅在民進黨當中，已經算是少數「民意大於黨意」敢說敢言的政治人物，但今天對柯文哲的發言卻是通篇臆測和造謠抹黑，感到非常遺憾，請王世堅向柯文哲和民眾黨道歉。

楊寶楨說，柯文哲每天上午七時半就開晨會，甚至工作到三更半夜，每天兢兢業業、認真工作，做了很多事也推了很多建設，王世堅憑什麼說柯是「稻草人市長」，且柯文哲平常一周花在民眾黨黨務上面的時間並沒有幾個小時，請不要再惡意亂貼無心市政的標籤。

楊寶楨指出，昨天民眾黨已經發出聲明澄清，對於柯文哲擬辭去黨主席的傳聞報導，請不要妄加揣測，也請有心人士自制，但王世堅卻還持續在說柯文哲打算辭去民眾黨黨主席，又暗指民眾黨是詐騙集團，「請不要把抹黑當有趣」。楊寶楨也說，若真要比誰比較會騙，民進黨各種雙標、髮夾彎、放假消息、抹黑造謠樣樣來，民進黨說自己第二，絕對沒人敢說自己第一。