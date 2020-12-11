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請辭黨主席？王世堅諷柯文哲「詐騙首腦要退隱」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅。圖／報系資料照
台北市議員王世堅。圖／報系資料照

台北市長柯文哲兼任台灣民眾黨主席，被外界抨擊「無心市政」，昨天媒體報導，柯文哲有意在明年1月黨代表大會請辭黨主席，對此，台北市議員王世堅今在臉書引用歌手葉啟田「愛拼才會贏」歌詞中的「無魂有體親像稻草人」，諷柯無心市政，柯文哲就是稻草人市長。

王世堅指出，柯文哲承認自己無心市政，打算辭去民眾黨黨主席，這是詐騙集團首腦宣布要退隱，但車手呢？機房呢？詐騙集團首腦要退隱，但卻是要棄車手於不顧，柯文哲這是放生車手，車手們是你柯文哲帶來，如果你要隱退，那乾脆解散這個詐騙集團。

王世堅表示，柯文哲擔任專職黨主席兼差台北市長的這一年多來，請假輔選全台跑透透、南征北討卻屢戰屢敗，無心市政的印象深植人心，但他不但沒有反省，還常自認委屈，自稱在市府上班時間很長，柯文哲就算辭掉黨主席，人在市府、心裡只想著2024的總統大位，就像「稻草人市長」一樣，無心市政無魂有體親像稻草人。

柯文哲 詐騙集團 車手 王世堅

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