王浩宇以原民喻萊劑 藍委：自稱原民血統的蔡總統呢？

民進黨政府強勢開放含萊克多巴胺美豬引發爭議，綠營祭出「圍牛救豬」戰術企圖讓藍綠共同承擔。民進黨桃園市議員王浩宇昨在臉書再貼牛排照，戲稱「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」卻引發原民抗議。國民黨立院黨團上午也批王歧視原民。

國民黨團書記長林奕華表示，「不分區議員」王浩宇把低級當有趣、秀下限沒底線，誣蔑的拿賽德克族名稱隱喻質疑牛排含萊劑，涉嫌歧視原住民族，王須向原住民族鄭重道歉；曾說身上也流原住民血統的蔡英文總統該出來說幾句話吧。

林奕華指出，民進黨過去在野時反萊牛進口，現在執政後卻門戶大開，讓含萊劑的牛、豬肉、內臟全進來，王浩宇身為地方民代，應跟自己的黨反應民眾反萊豬民意，卻用戲謔原民的方式護航民進黨政策，全民都得「吞下去」？

賽德克族的國民黨立委孔文吉表示，強烈譴責王浩宇以牛排含萊劑侮辱賽德克族，用牛排隱喻是否也代表他要吃掉賽德克族？王若不向賽德克族公開道歉，將發動族人到王桃園服務處抗議。

孔文吉指出，蔡英文總統2016年8月1日在總統府內公開向原住民道歉，但民進黨立委卻不段動用多數暴力封殺「反族群歧視法」，現在王浩宇還在臉書汙辱原住民族、汙衊賽德克族，難道這就是民進黨所說的多元文化包容？

也是原住民的立委鄭天財表示，賽德克巴萊在族語中的意思是「真正的人」，王浩宇那句話翻譯起來就是「牛肉裏面有真正的人嗎？」這樣當然是歧視。

國民黨立委李德維表示，民進黨號稱尊重多元族群，卻放任黨籍議員亂開少數族群玩笑，民進黨也有兩位原住民立委陳瑩和伍麗華，她們也應對王浩宇歧視言論表態，否則民進黨就是歧視少數族群的政黨。