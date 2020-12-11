登《Le Point》封面 總統府：台灣人民團結一致做到的

蔡英文總統登上法國媒體《Le Point》封面，總統府發言人張惇涵表示，誠如報導中所提到的「台灣怎麼做到的？」答案很清楚，就是「台灣人民團結一致做到的」。

法國《Le Point》(觀點週刊)最新一期今日出刊，封面標題為「誰將主宰世界？」（Qui dominera le monde？）以漫畫合成方式列出美國準總統拜登與德國、法國、中國領導人，而蔡總統也在列，還以四頁專文報導台灣防疫措施。由於期刊封面蔡總統與四強並列，引起網友討論。

張惇涵表示，台灣再次以防疫成功登上國際重要媒體版面，甚至被評為將主宰世界的五強之一，不僅凸顯台灣在全球的重要性，更顯現台灣的國際競爭力。對於再一次獲得國際媒體的肯定，蔡總統仍是認為，台灣能夠走向世界，被國際社會高度重視，她要再次感謝台灣人民的團結，這份榮耀屬於全體國民。