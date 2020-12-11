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【即時短評】騙完神明 蘇貞昌可別再騙鄉親

聯合報 / 本報記者程平
因為蘇貞昌曾對神明承諾，不會在台北縣選第三次，因此當蘇貞昌2018代表民進黨參選新北市長時，就留下「連神明都敢騙」的印記。 本報資料照
因為蘇貞昌曾對神明承諾，不會在台北縣選第三次，因此當蘇貞昌2018代表民進黨參選新北市長時，就留下「連神明都敢騙」的印記。 本報資料照

行政院長蘇貞昌日前公開婉拒民進黨立委周春米，有關屏南快道及恆春觀光鐵道的建議，但屏東縣長潘孟安北上爭取後轉述，蘇揆裁示，屏南快道及恆春觀光鐵道會「評估」，還說蘇揆也「保留」高鐵延伸到潮州的空間。如果這真是蘇揆的說法，那就別再用「評估」、「保留」等選舉辭彙拖延搪塞，可別騙完神明又騙鄉親。

因為蘇貞昌曾對神明承諾，不會在台北縣選第三次，因此當蘇貞昌2018代表民進黨參選新北市長時，就留下「連神明都敢騙」的印記。

在北台灣被貼標籤，但屏東鄉親卻始終給蘇貞昌子弟最大的溫暖，因此對於台灣尾的需求，蘇貞昌從來沒有忘記。因此，不論是高鐵南延、高屏二快連結國道1號及國道3號，以及翻新屏東鹽埔漁港打造觀光新地標等多項政策宣示，蘇貞昌一再牆調屏東人不能「踦尾包衰」，好的都輪不到。

可見得，蘇貞昌雖然卸任屏東縣長快30年，對屏東的建設重點當然不會輕忽。因此，當周春米拋出屏南快道及恆春觀光鐵道的建議後，蘇貞昌即表明若要投入這二項合計約千億的建設，不如將錢用在屏東各地的改善，把錢花在刀口上。

只不過，蘇貞昌的說法，在屏東卻引發熱議，藍營議員批蘇貞昌「傲慢無情」，民進黨籍的恆春鎮長陳文弘，也擬將聯絡鄉親北上抗爭。眼看一把火可能會燒起來，屏東縣長潘孟安感緊帶著想接棒選縣長周春米北上見蘇貞昌，現在卻傳出不但屏南快道及恆春觀光鐵道會敗部復活，高鐵延伸到潮州都再點希望之火。

只不過，不管是「評估」屏南快道及恆春觀光鐵道，還是「保留」高鐵延伸到潮州的空間，政院方面雖私下質疑潘孟安的用詞不精準，但也不去更正，似乎是樂見「評估」、「保留」這些模糊的字眼，可以安撫屏東鄉親的怒火，更可避免民進黨在2022選舉中，節外生枝。

屏東縣 蘇貞昌 恆春

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