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行政、監察都要管人權？政院：應無疊床架屋的疑慮

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺。報系資料照片
行政院秘書長李孟諺。報系資料照片

蔡英文總統昨出席國家人權委員會舉辦的「台灣人權阿普貴(Upgrade)」活動，宣布行政院正在研議成立人權處，行政院也隨後證實。但監察院已經有國家人權委員會，行政院又要設置人權處，引發疊床架屋的疑慮，行政院今則解釋，在國家人權制度的組織架構與功能上，二者相輔相成，應無疊床架屋的疑慮。

行政院秘書長兼發言人李孟諺今表示，行政院正在研議成立人權處，其主要任務功能是制定並執行國家人權政策，如制定國家人權行動計劃、統籌及協調跨部會的人權事務，如推動及落實相關人權公約國家報告、規劃並推動人權教育與人權外交等政府人權事務，因此有評估成立院級人權專責單位的需要。

李孟諺說，監察院國家人權委員會的任務則是基於權力分立的原則，主要為監督或建議行政部門執行相關人權事務，例如對行政院的兩公約國家報告，提出「獨立評估意見書」，因此，在國家人權制度的組織架構與功能上，二者相輔相成，應無疊床架屋的疑慮，不過，設置行政院人權處尚在硏議評估階段，將會持續傾聽各界寶貴的意見。

人權 行政院 李孟諺

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