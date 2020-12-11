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政院拍板「地政三法」 民眾黨團：藍綠兩黨快排審
行政院會昨通過「平均地權條例」、「地政士法」、「不動產經紀業管理條例」三項修正草案，將送立法院審議。民眾黨團呼籲，行政院送案只是第一步，最重要的是本屆內政委員會能夠盡速排審。
民眾黨立委張其祿表示，行政院早在2018年就將實價登錄2.0法案送進過立法院，卻遲遲沒有排案審查，直到今年初因屆期不連續遭到退回，最後變成令國人難以接受的實價登錄0.5版本。
張其祿說，民眾黨所提版本，除了揭露門牌、賦予主管機關查核權、將預售屋納入實價登錄範圍之外，還比行政院版本更超前部署地加入「將建商銷售預售屋時應辦理預售屋定型化契約申報備查」，以避免市場上現存的消費爭議。
民眾黨立委蔡壁如表示，內政部5月26日發新聞稿聲明台灣沒有囤房問題，慘遭民間打臉，竟以不實數據藉此逃避問題責任；根據行政院營建署2018年調查，全台低度用電住宅就已高達86萬戶，接近總數宅數9%，等於每10間房子，幾乎就有一間空屋。
蔡壁如說，蔡總統先前提出的「住宅三箭」政策，其實方向正確，但實價登錄2.0和囤房稅相關修法不該一再拖延；民進黨高喊居住正義的口號，若只是為了拿下年輕人的選票，對比過去這5年執政黨政府所做的，明顯對不起年輕人的信任，居住正義是實踐國家治理價值的重要一步，呼籲蔡政府請積極讓房市回歸正常化，才能還給青年成家立業的夢想。
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