【重磅快評】蔡英文的憲法時刻 憲法阿普貴人權倒退嚕？

藉由媒體搭台，朝野唱戲，蔡英文總統開始要進入她在7月民進黨全代會上所稱的「憲法時刻」了。

蔡英文昨天在媒體舉辦的修憲論壇上致辭時，除具體提到18歲公民權外，也表示她已經沒有連任的壓力，更能思考憲政改革，並希望朝野合作、世代合作，共同推動憲改工程。

立法院長游錫堃更為這個「憲法時刻」訂下關鍵績效指標（KPI），如果能通過降低公民權門檻和修憲門檻，這次修憲就有60分及格；若沒有，就是0分。如果廢考監也通過，就達到70分；若再通過其他案，分數就更高。

游錫堃沒說通過其他什麼案，修憲分數就更高；或許，民進黨才借國民黨之手擋下的正國會立委陳亭妃「去統」修憲提案，如果也能通過的話，那修憲至少有87分，不能再高了。

今天是國際人權日，蔡英文也出席了國家人權委員會舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動，除現場向手語老師學習比「台灣人權升級」的手語外，並宣布行政院正在研議成立人權處，統籌推動跨部會人權事務。

但從國家人權委員會的「台灣人權阿普貴」，看蔡英文的「憲法時刻」，就不免疑惑，如果憲法「阿普貴」，人權卻「倒退嚕」，那有什麼意義？

就在蔡英文內外宣齊唱自由民主與人權時，中天新聞台正被NCC押赴斷頭台，高等行政法院還為NCC濫權畫押背書。而獨立機關NCC的東廠化，卻是促轉會、黨產會等機關東廠化的縮影；甚至東廠政治效應所及，連大法官也要積極表態。

於是，國家人權委員會也高呼「有為者亦若是」，急著晉身東廠，強為10個兼為監委的人權委員量身訂製違憲擴權的《職權行使法》。民進黨立院總召柯建銘向監察院長陳菊拍桌後，尚不知能否擋得住這部新東廠法案，但行政院又在後院開始搭架蓋違章，準備設人權處。目前人權處職掌不詳，但它有著獨立機關東廠化的好榜樣。

對蔡英文、蘇貞昌來說，東廠不嫌多；但「阿普貴」的人權只存在蔡英文的大內宣和大外宣裡，人民只配享有「倒退嚕」的人權。憲法作為人民權利的保證書，於蔡英文何有哉，於蘇貞昌何有哉！

台灣開始進入蔡英文的「憲法時刻」，但如果憲法「阿普貴」，人權卻「倒退嚕」，那麼，反正游錫堃所訂修憲KPI，其實重點只在降低修憲門檻，為後續完成「國家正常化」工程鋪路，不如就讓這次修憲「0分」吧！