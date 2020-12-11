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硬脫歐與「炸魚薯條」：英國－歐盟硬拚的餐桌災難？

社宅盤點！明倫社宅真的貴？這處坪數等大卻僅需一半租金

社宅爭議 徐國勇：柯文哲當然知道中央政策

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝影
內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝影

北市明倫社宅3房型逾4萬元的月租引發爭議，台北市長柯文哲與內政部次長花敬群屢次互槓，現更傳出是柯媽提點將戰局拋回中央。行政院長蘇貞昌今在立院僅表示，政府一直按部就班在推動社會住宅；內政部長徐國勇，中央政策都很清楚，柯文哲當然知道。

明倫社宅惹波瀾，北市府質疑中央未訂出全國統一的社宅計算標準，更質疑營建署稱「社宅無須繳房屋地價稅」、「社宅租金標準已有規定」說法都是不實資訊。內政部次長花敬群連日來則批評柯文哲心裡有鬼，還說依照稅捐稽徵法或納稅者權利保護法規定，租稅優惠本就應該要明定實施年限，但立法時精神就是時間到了就再修法再延長，這所有地方政府都了解，卻因地方首長的誤解，在社宅算成本時把房屋及地價稅都算進去，「而且算的比例還真的非常高」。

北市與中央連日戰火後，ETtoday新聞雲則披露，柯文哲之所以將球拋回給中央，是出自「柯媽」何瑞瑛的建議。

蘇貞昌今在立院接受施政總質詢前表示，社會住宅興建12萬戶、包租代管8萬戶，這部分政府一直按部就班在做，就是希望房價能夠合理，興建步驟中央也會一起盡力。

徐國勇也在立院受訪指出，他對甩鍋給中央的報導沒有評論，但中央對社宅的政策很清楚，事實上台北市政府也向中央申請過非自償性補助，計算標準就是一般戶八折，弱勢戶六四折，「他（指柯文哲）不知道嗎？他當然知道」。

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