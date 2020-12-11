回應請辭傳言 民眾黨黨務人士：柯已過辭主席時機 現在走人恐爆退黨潮

台北市長、民眾黨主席柯文哲傳出將請辭黨主席一職。柯文哲昨晚親筆寫了封公開信給黨員，雖稱很多有關自己的消息都是從新聞上面讀到才知道，但也未否認將辭職一事，僅表示，「台灣民眾黨會永續經營，我會持續堅定的與民眾黨的夥伴站在一起」。民眾黨黨務人士表示，柯已過了請辭主席時機，若堅辭主席，恐會引發基層黨員、柯粉的退黨潮。

黨務人士指出，外界對柯文哲無心市政的批評源自高雄市長補選時，柯屢次南下替黨籍候選人吳益政站台，且該選戰最終得票並不如人意，蔡壁如也辭去黨務以示負責；所謂請辭也需要台階下，柯若當時以負起政治責任為由辭去黨主席，尚有合理性，但現在黨務運作已上軌道，近來黨團、黨部在牛肉麵之亂、萊豬等議題上也多有發揮，不明白北市府幕僚這時以柯文哲顧及市政為由，拋出柯要割捨掉黨職的考量所為何來。

黨務人士表示，昨天消息一出，已接到許多基層黨員反應，年初就是看在柯文哲領銜才票投民眾黨、入黨的，沒有柯文哲帶領的民眾黨就不是民眾黨了，若柯堅辭主席，會決定退黨；甚至有支持者批評，柯哲文想和民眾黨保持距離的作法，和時力前主席黃國昌棄時力不顧的行為有何不同，擔心民眾黨自此也會走上時代力量一盤散沙的後塵。

黨務人士說，民眾黨就是柯文哲的一人政黨的態勢明顯，連創黨日都和柯生日同一天，這不是請辭主席就有辦法甩開無心市政標籤的，相信柯自己也相當明白，根本之道還是在市政做出成績，以理服人。