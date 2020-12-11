聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應請辭傳言 民眾黨黨務人士：柯已過辭主席時機 現在走人恐爆退黨潮

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲。圖／本報系資料照
台北市長、民眾黨主席柯文哲。圖／本報系資料照

北市長、民眾黨主席柯文哲傳出將請辭黨主席一職。柯文哲昨晚親筆寫了封公開信給黨員，雖稱很多有關自己的消息都是從新聞上面讀到才知道，但也未否認將辭職一事，僅表示，「台灣民眾黨會永續經營，我會持續堅定的與民眾黨的夥伴站在一起」。民眾黨黨務人士表示，柯已過了請辭主席時機，若堅辭主席，恐會引發基層黨員、柯粉的退黨潮。

黨務人士指出，外界對柯文哲無心市政的批評源自高雄市長補選時，柯屢次南下替黨籍候選人吳益政站台，且該選戰最終得票並不如人意，蔡壁如也辭去黨務以示負責；所謂請辭也需要台階下，柯若當時以負起政治責任為由辭去黨主席，尚有合理性，但現在黨務運作已上軌道，近來黨團、黨部在牛肉麵之亂、萊豬等議題上也多有發揮，不明白北市府幕僚這時以柯文哲顧及市政為由，拋出柯要割捨掉黨職的考量所為何來。

黨務人士表示，昨天消息一出，已接到許多基層黨員反應，年初就是看在柯文哲領銜才票投民眾黨、入黨的，沒有柯文哲帶領的民眾黨就不是民眾黨了，若柯堅辭主席，會決定退黨；甚至有支持者批評，柯哲文想和民眾黨保持距離的作法，和時力前主席黃國昌棄時力不顧的行為有何不同，擔心民眾黨自此也會走上時代力量一盤散沙的後塵。

黨務人士說，民眾黨就是柯文哲的一人政黨的態勢明顯，連創黨日都和柯生日同一天，這不是請辭主席就有辦法甩開無心市政標籤的，相信柯自己也相當明白，根本之道還是在市政做出成績，以理服人。

台灣民眾黨 柯文哲 北市

延伸閱讀

柯文哲侯友宜出席2025年雙北世界壯年運動會簽約

台商旅館有另名確診者 柯文哲：旅館內感染就不得了

辭黨主席？柯文哲：很多問題都想過 不是想怎樣就怎樣

聯開宅社宅政策大轉彎 議員質疑北市帶頭炒房

相關新聞

老黨外：綠比「白色恐怖」恐怖百倍

昨天是國際人權日，蔡英文總統表示，台灣的民主人權都是前輩們一點一滴爭取而來，監察院設立人權委員會以來，過去幾個月多有協助...

回應請辭傳言 民眾黨黨務人士：柯已過辭主席時機 現在走人恐爆退黨潮

台北市長、民眾黨主席柯文哲傳出將請辭黨主席一職。柯文哲昨晚親筆寫了封公開信給黨員，雖稱很多有關自己的消息都是從新聞上面讀...

中天關台這一夜 半夜九千多人守小螢幕

中天新聞台12日午夜0時起就要下架，向來都是重播時段的11日凌晨，中天新聞台仍LIVE直播、不間斷「告別52台」，凌晨也...

【總編開箱】蔡總統感謝的民主人權前輩 都被綠色威權氣死了

12月10日是國際人權日，蔡英文總統參加監察院人權會舉辦的「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動時表示，「台灣的民主人權都是前輩們一點一滴爭取而來」，聽來格外諷刺。蔡總統說完這句話的第二天，民進黨政府就要關掉中天新聞台，前輩們一點一滴爭取來的台灣民主人權，被蔡總統揮霍得還剩多少？

朝野合作修憲坐下來談？一句玩笑話道破困境

蔡英文總統今出席網路媒體舉辦的修憲論壇時強調，「朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件」，她沒有連任的壓力，更能思考憲政改革；主責府院黨國會修憲平台工作的總統府副秘書長李俊俋也呼籲，朝野要坐下來理性談問題。先不論修憲高門檻，藍綠原本就對憲改議題存在各自的內部分歧，加上蔡政府執政五年多來，朝野對抗的政治文化根深柢固，修憲要成功，存在很高的難度。

左正東談美麗島：蔣經國矯正錯誤 讓中華民國立足台灣

國民黨大陸部主任左正東在國際人權日隨同國民黨主席江啟臣參訪國家人權博物館。左正東在臉書表示，美麗島事件41周年，他在參訪...

游錫堃：憲法要修好 恐等下屆立院

NOWnews昨舉辦第二屆修憲論壇，蔡英文總統說，她沒連任壓力，更能思考憲政改革，立法院已成立修憲委員會，她很期待搭建出...

人權會：總統赦免准駁前 應緩執行死刑

監察院國家人權委員會昨天公布「兩公約第三次國家報告獨立評估意見」指出，法務部應於執行死刑前，評估死刑定讞受刑人身心狀況，...

陳致中罷免案 中選會：二階段連署書刪除1.3萬份

高雄市議員陳致中罷免案2日送出二階段連署書。中選會副主委陳朝建今天說，經查對連署人名冊，不合規定應刪除1萬3373人，刪...

支持廢考監？朱立倫：司法、監察、考試三院可先瘦身

國民黨前主席朱立倫今天出席Nownews第二屆修憲論壇，演講「修憲工程如何讓台灣變更好」。他在會中提出「三大方向、十大主...

陳建仁：防疫有成 歸功全民配合

前副總統陳建仁今天表示，台灣努力遏止新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，歸功全民配合

民調：48%國人認為拜登不會在兩岸軍事衝突協防台灣

民主黨拜登在美國總統大選勝出，一份最新民調顯示，四成民眾認為美中關係將變好；另有48%民眾認為拜登政府在兩岸爆發軍事衝突...

熱門新聞

涉外人士曝蔡英文曾和裴洛西通電 孫大千：噁心的巴結

指揮中心改口！ 浙江台商「同檢疫旅館」非同樓層有確診者

NCC關中天！前副主委劉宗德：為曾擔任委員鞠躬致歉

廢止萊豬行政命令 民團調查：民進黨立委僅一人反對

陳致中罷免案 中選會：二階段連署書刪除1.3萬份

再見52台！中天新聞台執照倒數！ 直播42小時不斷電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。