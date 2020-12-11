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中天關台這一夜 半夜九千多人守小螢幕

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中天新聞台12日午夜0時起下架，向來都是重播時段的11日凌晨，仍LIVE直播。圖／擷自網路
中天新聞台12日午夜0時起下架，向來都是重播時段的11日凌晨，仍LIVE直播。圖／擷自網路

中天新聞台12日午夜0時起就要下架，向來都是重播時段的11日凌晨，中天新聞台仍LIVE直播、不間斷「告別52台」，凌晨也持續約有9千多人在中天電視YouTube頻道的中天新聞台直播中，陪伴倒數、為中天加油。

在有線電視頻道上暫時退場後，中天新聞台決定轉戰YouTube，目前為止，中天電視YouTube頻道已經有175萬人訂閱，中天新聞台YouTube頻道則有75.5萬人訂閱，深夜仍有9千多名觀眾在YouTube觀看中天新聞直播，於該辦公大樓門口的直播，更陸續有觀眾小額「斗內」、以及在聊天室為中天加油。

「中天鐵粉」們凌晨熱情不熄，許多網友在直播聊天室中留言「中天新聞全體員工加油!永遠支持中天」、「中天加油！期待你們轉戰到網路世界後，監督政府的力道能夠更強烈！評論也能更猛烈！」，也有海外網友表示「中天是第一個登陸美國洛杉磯的台灣新聞台，也是我在美國等到的第一個台灣新聞頻道，中天陪我在洛杉磯生活了20多年了⋯謝謝你們」，更有網友為兩位在戶外直播的主播林嘉源、劉盈秀叫外送，送去兩杯熱咖啡。

中天新聞 直播

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