左正東談美麗島：蔣經國矯正錯誤 讓中華民國立足台灣

國民黨大陸部主任左正東在國際人權日隨同國民黨主席江啟臣參訪國家人權博物館。左正東在臉書表示，美麗島事件41周年，他在參訪中憑弔白色恐怖在台灣社會留下的血淚與傷痕，也重新咀嚼自己從威權時代到民主社會的成長歷程。他指出，當時前總統蔣經國矯正了美麗島事件時的錯誤，加上後蔣經國時代國民黨菁英的努力，才能讓中華民國繼續立足台灣。

左正東說，他生長的年代，高中以前是威權統治，大學期間經歷民主化，對各種民主程序就算不盡滿意，但對個人自由的維護都非常珍惜。客觀的說，在威權統治時代，國民黨創造舉世稱羨的台灣經濟奇蹟，但也很長時間沒有落實中華民國憲法制定時所允諾的自由民主。

左正東指出，4年來連續3任國民黨黨主席，都有家人受到228事件牽連或受到白色恐怖傷害。身為國民黨黨員他提醒自己不要忘記國民黨曾經犯的錯誤，並且引以為戒，時時警惕任何對於自由人權的侵害，不論這個侵害是來自於競爭對手或是國民黨自己。

左正東也說，美麗島事件的背景，是從退出聯合國到斷交潮，最後美國與中華民國斷交，蔣經國宣布停止選舉。在國際孤立和國內孤立的兩重結構下，十年革新保台卻以美麗島事件告終，相信蔣經國和他身邊的國民黨菁英不但挫折沮喪，對於中華民國要如何繼續立足於台澎金馬，更憂心忡忡，時刻難安。

左正東說，41年後的今天，中華民國成為2300萬人不分黨派的共識，青天白日滿地紅成為國人在海外熱情擁抱的旗幟。這不僅因為蔣經國自己做出關鍵的改變，矯正了美麗島事件時的錯誤，更是因為蔣經國之後的國民黨菁英，戮力提升中華民國在台灣的合法地位，完成民國60年代留下的一項艱難任務。就這點來看，後蔣經國世代的國民黨菁英，沒有辜負蔣經國學校對他們的栽培。