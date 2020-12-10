支持廢考監？朱立倫：司法、監察、考試三院可先瘦身

國民黨前主席朱立倫今天出席Nownews第二屆修憲論壇，演講「修憲工程如何讓台灣變更好」。他在會中提出「三大方向、十大主張」修憲立場，針對建立權責相符、符合內閣制精神的政治體系；擴大全民參與，落實全面參與政治運作；讓政府更有效能，符合世代正義的憲法三個方向深化闡述理念。

朱的十大主張包括中華民國改為內閣制、恢復閣揆同意權、國內不在籍投票制度、調降不分區有效政黨得票門檻、司法、考試、監察三院精簡、公民權年齡下修至十八歲、檢討單一選區兩票制、檢討行政院副院長設置、氣候正義及環境權納入憲法、確實落實地方自治。

朱立倫表示，回歸中華民國憲法本文，建立權責相符的政治體系，推動中華民國推動成為「內閣制精神」國家。他解釋，過去的憲法必須多數同意才能產生內閣閣揆，這是能夠達到最基本權責相符的精神；朱以萊豬為例，「蔡英文總統拍板、蘇貞昌院長扛責」，權責不符，導致行政院長變成總統的執行長，政策走向對立法院民意機關不見尊重。

適逢美國大選剛落幕，朱立倫也將進一步探討美國大選的不在籍投票等相關制度。朱指出，不在籍投票促成美國史上新高的投票人數，充分展現民意。他說自己已經主張7年，但至今都沒有修法，他認為，除了18歲可以投票，不在籍投票也很重要。

調降不分區有效政黨得票門檻部分，朱立倫主張從5%降到3%，讓小黨以及更多元聲音可以進到國會；他也呼籲檢討單一選區兩票制的問題，盼透過比較公平的方式達到票票等值的目標。

而日前藍綠熱議的「廢考監」議題，朱立倫則提出「司法院、考試院、監察院三院瘦身」的想法，不是廢院，但他認為可以先瘦身檢討。此外，朱立倫也認為要檢討憲法第54條，讓行政院副院長設置補強，他舉例，各縣市都有三位副縣長，為何行政院副院長只有一位，應該要有足夠副院長達到功能性，提升行政效能。

藍綠較有共識的18歲公民權，朱表示自己最先在2014年即拋出，當時蔡英文沒有否定，但也沒有規畫執行。他強調，修憲是浩大的工程，如果執政黨只想要應付跟年輕人，告訴他們自己已經達到讓你18歲投票的目的，這是不夠的，要修就至少要他提出的三大方向進行，權責相符、擴大參與、提升政府效能，才是符合世代正義的修憲方向。