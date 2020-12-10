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雙北簽約主辦2025世界壯年運動會 蔡英文宣示全力以赴

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

「2025世界壯年運動會」（World Masters Games 2025）將在台灣舉辦。蔡英文總統今天為「國際壯年運動總會」（IMGA）與主辦城市台北市及新北市共同舉行的視訊簽約記者會錄製致詞影片，宣示台灣會全力以赴，以「舉辦史上最成功的世壯運」為目標，貫徹「Sport for All」的理念。

「國際壯年運動總會」為國際奧會所認可之組織，自1985年起創辦世壯運，其後每4年舉辦1次。有別於其他國際賽會，世壯運是一項充分結合運動、觀光與文化體驗的體育活動。記者會中，由「國際壯年運動總會」會長凱霍荷姆（Kai Holm）、執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜，以視訊方式正式簽署「2025世界壯年運動會」的主辦合約。

蔡總統表示，很高興能代表台灣，見證「國際壯年運動總會」和雙北市政府，正式簽署2025年世界壯年運動會的主辦合約。這是台灣繼2009台北聽障奧運、2009高雄世運會及2017台北世大運之後，再一次主辦重要的國際綜合性運動賽會。

蔡總統說，世壯運是一項非常有特色的運動賽會。參加的選手代表個人或者運動團隊，也不限制報名項目，可以說是充分傳達出對體育的熱愛。「我們將在過去成功舉辦國際賽會的基礎上，挹注中央資源，協調民間組織，一起來支持主辦城市，台北市和新北市。」

蔡總統說，「我們有信心，一定能讓賽事順利，賓主盡歡，因為台灣不只有良好的場館設施，有熱愛運動的人民，也有多元豐富的文化和觀光資源。最後，我要謝謝IMGA的支持和肯定，把主辦權授權給雙北市政府。」她也強調，台灣會全力以赴，以「舉辦史上最成功的世壯運」為目標，貫徹「Sport for All」的理念。

記者會 體育

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