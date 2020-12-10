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民調：48%國人認為拜登不會在兩岸軍事衝突協防台灣

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
美國總統當選人拜登。 路透社
美國總統當選人拜登。 路透社

民主黨拜登在美國總統大選勝出，一份最新民調顯示，四成民眾認為美中關係將變好；另有48%民眾認為拜登政府在兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣，比10月民調，增加了13個百分點。

「ETtoday新聞雲」今日公布最新民調，39.3％的民眾認為未來美國與中國大陸的關係會變好，41.2%民眾認為美中關係維持不變，僅有7.7%民眾認為美國與中國大陸的關係會變差。

此外，48%民眾認為拜登執政下的美國政府，在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣，和前次調查結果相比（2020年10月），認為美國不會派軍協防台灣的比率增加了13個百分點。

由中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）橫跨15國，超過20億人口，占全球GDP近三成，已於11月15日簽署完畢，未來這15個國家彼此之間多項商品交易免關稅。儘管經濟部再強調RCEP成形，台灣已有準備，並指出RCEP開放關稅應會程度不大，降稅期久，對現狀的改變有限，然而根據調查指出，仍有72.0%民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響(含「非常擔心」39.2%以及「有點擔心」32.8%)。

這份民調由「ETtoday新聞雲」民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年10月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

民調 拜登

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