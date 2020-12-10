凍結潛艦國造預算 陳以信：是要求政府做的更好
國民黨包括馬文君等四位立委提案凍結凍結「潛艦國造」預算，遭媒體批評。同爲立法院外交及國防委員會成員的國民黨立委陳以信表示，「凍結」預算是立法院用來要求政府採取積極作為的一種有效方式。立委為國家看緊荷包是天經地義、盲目通過預算傷害潛艦國造政策。
陳以信今透過臉書貼文表示，看到媒體頭條批評國民黨立委提案凍結「潛艦國造」的預算，覺得真是莫名其妙！幫國家預算看緊荷包，本來就是立委本份，民進黨立委要自廢武功，自甘墮落淪為行政院立法局，國民黨立委當然不會同流合汙！他說「只遺憾我怎麼沒有主提案，沒讓綠報點名罵到我實在有點可惜！」
陳以信表示，其實審預算時「減列」與「凍結」效果完全不一樣，減列預算就沒有了，但凍結只是設定一定條件下就可以動用預算。因此是立法院用來要求政府採取積極作為的一種有效方式。換言之，國民黨立委要求凍結預算，於專案報告後才能解凍，其實是要求政府做的更好。真像民進黨立委盲目護航預算，都不管實際做得如何，才是愛之適足以害之，真正傷害潛艦國造政策的幫凶。
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