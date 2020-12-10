「黨外小妹」陳菊憶雷震 為躲跟監都從廚房拿文件

監察院長陳菊今天出席「民主的浪漫之路：雷震傳」新書發表會，憶起過去與雷震相處的過往。她擔任前省議員郭雨新秘書時，經常擔任穿針引線的工作，她透露，因為雷震與郭雨新當時都是警總24小時跟監的政治人物，因此她每次奉命去找雷震，都是從後門廚房進去，絕對不會走正門。

陳菊說，她是目前除雷震家屬外，少數與雷震有接觸且還活著的人，她和雷震是忘年之交。她透露，雷震和郭雨新當時被警總24小時跟監，電話都被錄音，因此有時候雷震要和郭雨新、齊世英（作家齊邦媛之父）聯絡，沒辦法打電話，她是「黨外小妹」，負責去通知，每一次去雷家，特務就知道有人要找雷震，一舉一動都被注意，後來發展出一個方式，雷家後門廚房旁邊有一個麵攤，是過去雷震的衛兵家，「我後來不會從正門進去，都是去衛兵家吃麵，再從跟廚房連結的地方進去。」

陳菊說，雷震有很多文稿，包括「救亡圖存」及給蔣經國的信，還有雷震回憶錄「我的母親」，都是從那個廚房拿出來的，當時國民黨不了解，怎麼會把一些文稿托給一個小鬼、小孩子，她最近看到兩個重要文件，一個是蔣經國回憶錄，「裡面罵很多陳菊」，「我其實沒有那麼重要，重要的是因為陳菊把雷震的重要文件透過國際友人在國外發表」，讓蔣經國承受國際壓力。

陳菊說，第二是雷震寫給蔣經國的信，她在1978年因「青谷專案」被逮捕時，包括雷震回憶錄等文件被警總、國安局沒收，目前尚未歸還。陳菊後來被告知，因為雷震夫人宋英是監察委員，雷震的文稿已經歸還。但她從雷震寫給蔣經國的信得知，這些文件其實並沒有還給雷震。她的人生有三分之二都被監控，但她去促轉會看資料時，只看「青谷專案」，「我當時提出一個要求，現在應該把當時青谷專案、包括雷震的文件，還給雷的家人，或是還給我本人，這是轉型正義中最基本的。」她當場也向國安會秘書長顧立雄喊話，希望顧立雄幫忙，顧也允諾會去國安局了解。

陳菊說，她非常佩服雷震，每次去雷家，看到雷震孤單一個人，卻抬頭挺胸，警總的車子跟著雷震，每次都跟雷震說，「你要去哪裡，跟監你的車子可以送你去」，但雷震連看都不想看，「他根本就不屑，他的風骨讓人深受感動跟影響。」