社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬引熱議，北市府指營建署稱「社宅無須繳房屋地價稅」、「社宅租金標準已有規定」說法，指是不實資訊誤導。內政部次長花敬群則批評柯文哲，不了解法，甚至把自償率掛嘴上是心理有鬼。柯文哲今天回嗆，「小英總統要蓋12萬戶社宅，要不要將財務計畫拿給人家看一看？」

社宅爭議，北市中央互槓，對於花敬群稱北市心裏有鬼、不懂法制，柯文哲說，國家的錢就是這麼多，他算過，蓋社宅是從住宅基金出，但不能說台北市要蓋五萬戶社宅，結果蓋到兩萬戶，住宅基金就破產。

柯文哲也將砲口指向總統蔡英文，柯文哲說，小英總統說要蓋20萬戶社宅，不過現在縮水成蓋12萬戶社宅，8萬戶是包租代管或分級租金補貼，要蓋12萬戶還是要財務分析。

柯說，他個人做的社宅計畫，一定可以將數字拿給人家看，很清楚怎麼做。所以小英總統要蓋12萬戶社宅，財務計畫要不要拿給人家看一看？

柯文哲也說，中央說社宅的租金為市價八折，台北市的社宅也是八折，計算公式就拿給大家看，不要口水戰。甚至台北市蓋社宅已經到第五年，到現在還在研究租金要怎訂？很多東西都是且戰且走。

柯文哲說，社宅要蓋五萬戶的邏輯，與蓋兩萬戶的邏輯不一樣，社宅數量少，政府還能補貼，但若要蓋到五萬戶，政府財政就不能隨便說說，柯說，「所以就是這樣，蔡英文總統說要蓋12萬戶社宅，是否請中央公布財務計畫是什麼？」