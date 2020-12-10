辭黨主席？柯文哲：很多問題都想過 不是想怎樣就怎樣

民眾黨才成立一年多，現在傳出黨主席、北市長柯文哲將在明年初請辭黨主席。柯文哲今天被問到是否辭黨主席的問題，柯一開始表示，「我常在報紙上讀到自己人事，怎麼這麼奇怪？」但柯並未否認此傳言，柯說，「先選黨代表再來處理，還是要有一個程序。」

媒體再度追問，是否辭黨主席？柯說，「很多問題我都有想過，不過，不是你想怎樣就怎樣，還是要依照程序走。」

柯文哲今天表示，民眾黨已經成立一年多，結果黨代表大會都還沒有開，現在還在整理會籍、整理電腦系統，實在有點奇怪，有點太慢，所以就先等黨代表大會選出黨代表，再來處理，黨代表選完、選中央委員，這就是程序。

柯說，民眾黨成立黨已一年，黨代表大會都還沒開，等黨代表選出來再處理。

對於辭黨主席、下屆黨主席是否為蔡壁如等傳言，柯說，「很多都想過，不是你想怎樣就怎樣，還是要依照程序走。」