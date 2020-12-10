國際人權日 朱立倫批民進黨政府人權「麥娜絲」退步

國民黨前主席朱立倫今天到宜蘭三星國小出席敬老眼鏡成果發表會，受訪時針對政府開放萊豬進口一事，要求明確標示肉品來源，才能讓民眾自由選擇，關中天電視台也是一樣，民進黨政府使民眾少了選擇的自由，造成人權「麥娜絲」、台灣人權的退步。

朱立倫是銀光未來創新協會創辦人，協助宜蘭幫長者配戴眼鏡達2萬5000付，今天受邀到宜蘭參加成果發表會。今天也剛好是國際人權日，朱立倫受訪時，以政府開放萊豬進口及中天新聞台關台為例，痛批政府政開放萊豬進口讓人憂心，應清楚標示肉品來源以供人民選擇，這是基本要求。

他強調，如果人民連選擇的自由都沒有，就非常不對，中天關台也是如此，民進黨執政下，造成台灣人權「麥娜絲」（人權Minus，意指「人權退步」）。

此外，宜蘭最近兩個月雨下個不停，三星蔥因而受損減產，朱立倫參加完活動後，趕往蔥田了解災情，並在個人臉書貼文向蘇貞昌喊話「蘇內閣有聽到民眾的心聲嗎？」

貼文指：「宜蘭連日下雨，三星蔥品質及產量大受影響。去年產地一公斤130 多，現在因賣相不佳降到80元，有些甚至低於採收成本。

目前產量達歷史新低，若持續下探，價格又將飆漲，浮動過大讓農民受害。

從萊豬進口、桃園停灌休耕爭議、到三星蔥農損，傷害的都是基層的農民、畜牧業，「蘇內閣有聽到民眾的心聲嗎？」

少點政治，多關心百姓生活，台灣才會更好。」這則貼文吸引4、5千人按讚及分享。