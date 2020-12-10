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蔡英文：促進國際人權 台灣有決心扮演更積極角色

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統應「台灣民主基金會」邀請，為「第15屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」錄製致詞影片。蔡總統說，恭喜「亞太國家人權機構論壇」（Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, APF）獲得本屆「亞洲民主人權獎」。今年8月，台灣的「國家人權委員會」已經開始運作。這是台灣促進人權發展的重大里程碑，「我們堅定地走在這條道路上，APF正是台灣可以和世界接軌的合作夥伴。」

蔡總統說，台灣成立「國家人權委員會」的這一年、在國際人權日的這一天，她要向全世界的朋友表達，「台灣有決心在促進國際人權上，扮演更積極的角色，也希望跟大家一起努力，做人權理念的散播者和培育者，讓我們共同的信念，在世界各地開花結果。」

蔡總統說，過去14年來，APF努力讓人權理念在亞太地區扎根茁壯。它不僅舉辦各項活動，是人權理念的散播者，也是重要的培育者，讓我們感到很敬佩。APF長期支持亞太地區國家，建立獨立的國家人權機構，並且強化已經成立的國家人權機構。從成立之初的5名會員，到現在，APF的成員，已經有來自亞太地區25個國家的國家人權機構。因為APF這個平台，成員機構可以分享各國的經驗，合作因應共同的人權挑戰，讓亞太地區的人權發展，能夠不斷向前邁進。

蔡總統表示，今天「亞洲民主人權獎」的表揚，不只是彰顯APF的貢獻，也是向所有參與APF的夥伴，致上最深的感謝和敬意。今年APF獲獎，不論對台灣或世界，都有特別的意義。就在今年8月，台灣的「國家人權委員會」已經開始運作。這是台灣促進人權發展的重大里程碑，「我們堅定地走在這條道路上，APF正是台灣可以和世界接軌的合作夥伴。」

蔡總統說，從過去以來，APF就很關注台灣成立「國家人權委員會」的歷程。上個月，人權會的主委陳菊也跟APF秘書處代表進行了視訊座談，就許多議題交換意見。「我始終相信，台灣的人權經驗可以為國際社會帶來獨特的貢獻。藉這個機會，我也要特別感謝APF對於台灣人權發展的支持和協助。」

蔡總統說，過去，台灣面對威權統治，以及艱鉅的人權議題，都能夠團結合作，一步一步地帶來突破和改變。「這也是我們跟海外夥伴，一起走過的路。」

蔡總統說，「在疫情衝擊全球，充滿挑戰的這一年，APF的獲獎，也讓我們看見，它凝聚各方努力所累積的成果，更再一次提醒世界，跨國合作的強大力量。未來，台灣會繼續跟APF深化合作，一起集結更大的力量，也期待APF能持續擴大民主人權的聯盟，創造更豐碩的成果。」

人權 台灣人 疫情

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