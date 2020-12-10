《雷震傳》批蔣政權 陳菊盼歸還手稿

《台灣民主先驅傳記《民主的浪漫之路：雷震傳》10日出版，副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄都到場致詞，讚揚雷震批判蔣政權的大無畏精神；陳菊更對顧立雄說，希望國安會把沒收的雷震手稿歸還。

陳菊說，「1978年我第一次被逮捕，包括雷震的信件、《我的母親》等手稿也一併被沒收，至今沒有還給我或雷震家屬，希望國安會把這些手稿還給當事人，因為這是轉型正義最基本的步驟。」前雷震基金會召集人顧立雄上台致詞時說，「菊姊交代的事情會再去了解。」

倡議民主無畏獨裁者

陳菊表示，她是雷震的忘年之交，因為他24小時都被監控跟蹤，「警總好幾次跟他說，你要去哪裡？跟監的車子可以送你去。（眾笑）」她這個黨外的小妹就負責傳遞訊息，正門一定有監控，她就從廚房外的麵攤進出；透過她，讓很多雷震的文章在國外發表，也讓蔣經國承受了很多國際壓力，還在回憶錄裡罵她，「其實我沒這麼重要。」

「就像菊姊說過的，內心有民主的天堂，就不怕被釘在獨裁者的十字架上！」賴清德表示，雷震本來擁蔣反共，但後來他批判國民黨傷害人權，並倡議自由民主，1951年在《自由中國》主張政府不應該誘民入罪，後來更主張「反共無望論」，主張成立中國民主黨，觸怒了蔣介石而被判刑10年，「希望台灣民主繼承雷震先生勇敢無畏的精神，持續在國際上發光發熱！」

比自由派更堅持民主

「行天下之大道，不得志吾行其道，此之謂大丈夫，這就是雷震！」游錫堃指出，雷震主張落實憲政與地方自治，關了10年出來之後，1972年還發表《救亡圖存獻議》，認為台灣必須「改制以自保」，他對自由民主人權普世價值的思考超越時代，「香港現在面臨的命運，雷震在幾十年前就預示了。」

《雷震傳》作者、政大台灣史所長薛化元說，雷震本來認為老蔣怎樣都比毛澤東好，希望透過鼓吹促使老蔣推行自由民主，這是他浪漫的地方。他一生倡議台灣如何用民主抗拒中共併吞，這是他留下的重大遺產。

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