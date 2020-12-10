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駐俄羅斯代表處一人9日確診 辦公室全面消毒
外交部今天表示，駐俄羅斯代表處一名人員9日確診新冠肺炎，目前已依防疫規定居家隔離14日，確診人員屬無症狀感染者，健康情形良好。
外交部表示，駐俄國代表處已立即啟動防疫應變計畫，包括辦公室進行全面消毒，維持分組上班，並依據接觸史通知相關人員自主健康管理，如有症狀務必馬上通報並立刻前往醫院接受檢測。
外交部表示，俄國新冠肺炎疫情持續蔓延，為維護人員及民眾健康安全，駐俄國代表處目前採取「預約制」提供領務服務，未來將視疫情發展進行調整並適時對外公布。國人倘有領務需求，可以透過駐處電郵rus@mofa.gov.tw尋求協助；急難救助事宜可以撥打以下緊急電話：7-916-837-6058(俄國境外撥打)、8-916-837-6058(俄國國內撥打)。
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