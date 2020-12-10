感念雷震 賴清德：英雄扛起責任 讓台灣民主可以出現

遠流出版社出版新書「民主的浪漫之路：雷震傳」，副總統賴清德今天出席新書記者會。他表示，歷史從來不是坦途，都是複雜詭譎多變，台灣的政治進程一直顛簸，甚至曾經跌倒過，但每一個時代都因為有不世出的英雄扛起責任，讓台灣的民主可以出現，一直到今天，雷震是非常代表性的人物，因此大家今天齊聚一堂來感念他。

賴清德一開始代表蔡文總統向雷震先生家屬表示敬意，他也感謝作者薛化元以春秋之筆為雷震立傳，讓後人知道那一段黑暗時代，他說，追求民主多麽不容易，也讓人更了解雷震，一個知識分子、自由主義的代表在世局變化當中，很堅定地追求民主憲政，對抗專制獨裁，在台灣民主運動史上留下波濤壯闊的一頁。

賴清德說，歷史的發展從來不是坦途，必然複雜詭譎多變，台灣位於東亞政治中心，也是全球戰略布局的關鍵位置，過去四百年來，被不同政權統治，在不同的歷史文化及族群衝擊當中，台灣的政治進程一直都很顛簸，甚至曾經跌倒過，但每一個時代都因為有不世出的英雄站出來，扛起責任，一棒接一棒，讓台灣的民主可以出現，從而到今天的情況，整個過程，雷震是非常代表性的人物。

賴清德說，雷震在1949年11月與一群來自中國的自由派學者創立「自由中國」雜誌，原本「擁蔣反共」，在政治穩定後，反而變成民主反共，雷震用一篇一篇的社論和文章，不管是批判國民黨傷害人權或自由民主發展，其實都一點一滴洗滌了望治心切的台灣人心，也因為雷震越來越關注自由民主人權，自然而然引起當時執政當局不快。

賴清德表示，1951年雷震出版一本雜誌，主張政府不應該誘民入罪，也和情治單位產生衝突，1956年又出版「祝壽專號」，1957年主張「反攻無望論」，主張反對蔣三連任，同時以15篇「今日的問題」去追求台灣改革，也主張台灣應該有另外一個政黨「中國民主黨」，最後觸怒蔣介石，被判刑10年，「自由中國」也被沒收了，但雷震入獄之前仍然關心與中華人民共和國的關係，主張應該以兩個中國來解決國際上的問題，尤其1971年中華民國退出聯合國，雷震也主張要建立「中華台灣民主國」，「兩國制」其實在那時候已經開始。

賴清德說，他因為年紀的關係，沒有機會追隨當時民主的腳步，但每次透過各種管道閱讀，每次看到雷震的主張，都是澎湃、敬佩不已，因此蔡總統提到雷震時說，雷震是引領台灣大格局的政治思想家，今天大家聚在這裡，除了雷震，其實台灣的民主大家都很清楚，得來不意，他強調在場的立法院長游錫堃及監察院長陳菊都是參與其中，犧牲奉獻，讓他深深欽佩。

賴清德也說，雷震與台灣許多民主運動前輩，追求民主遭受的艱難，也可以提供給仍在追求民主的人民，包括香港、西藏和新疆，「希望台灣的故事是他們繼續追求民主，不放棄的一分力量。」