頻參與民眾黨活動遭轟「無心市政」 柯文哲：有夠冤枉

台北市長柯文哲兼任台灣民眾黨主席，被外界抨擊「無心市政」，今天媒體報導，柯文哲有意在明年1月黨代表大會請辭黨主席，撕下標籤。對此，柯文哲受訪時直呼「有夠冤枉！」。

媒體報導指出，柯文哲經常出席黨政活動，被外界貼上「無心市政」的標籤，也被認為是「一人政黨」，負面觀感影響台北市政，在滿意度屢屢墊底，才讓柯文哲萌生辭意。

對此，柯文哲表示，常常在報紙上讀到自己的消息，也不會在黨員大會上辭職，直呼「有夠冤枉！每天工作時間這麼久」。

台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，請外界不要妄加揣測。由於本週六為黨代表選舉投票，本黨不樂見相關消息影響黨員投票意向，呼籲有心人士自制。請不要試圖干擾、影響民眾黨黨代表選舉。