游錫堃：降低公民權與修憲門檻能做到 這次修憲就及格

立法院長游錫堃中午出席修憲論壇致詞，他提到，現在各方意見還很分歧，要修一個好的憲法，或許等下屆或再下屆立法院，那時候比較容易有共識。他表示，目前朝野對下修18歲公民權共識高，公民複決通過的機會也高，若能併案通過降低修憲門檻，將有助於未來修憲。這兩案能通過，這次修憲就有60分，若沒有，就是零分。

游錫堃會前受訪，對這會期修憲委員會成立後不曾開會作出解釋，他表示，這會期是預算會期，且修憲門檻高，合併九合一選舉，通過的機會比較大，在期程上還有時間。

游錫堃致詞提到，修憲門檻非常高，要看整個社會的氛圍，現在的立法院意見仍分歧，最近還有人提起制憲。不管制憲或修憲，三權還是五權、總統制還是內閣制，都是重要議題。到底要漸進式修憲、還是制憲，目前來看，制憲氣候還未成熟，這一屆立法委員對於修憲的意見還是很分歧，或許到了後兩屆台灣的主體性思考更加深植民心，屆時有了共識，修憲才會比較容易。

他提到，以目前修憲的環境來看，單靠一個政黨不可能會通過，妥協性會比較高。他希望可以在這次修憲的議題中，如果可以先通過降低公民權門檻為18歲以及降低修憲門檻的議題，將助於未來修憲。若兩案都通過，這次修憲就有60分，若沒有，就是零分。如果廢考監也通過，就能達到70分，再通過其他案，分數就更高。

游錫堃也提到，目前院方收到修憲議題已有38個案件，其中降低公民權有15件，廢考監有5件，相加已超過半數，另外，也有提案恢復閣揆同意權，現在制度是往總統制傾斜，若恢復閣揆同意權，就往內閣制傾斜，都是未來修憲要討論的。