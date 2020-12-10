不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

北市明倫社宅3房租金最高4萬500元引發爭議，台北市議員李明賢指出，他接獲民眾陳情，殯葬處位於陽明山臻愛樓祖先牌位，收費飆漲8成，從原先2萬調漲到3萬6千元，甚至開放登記當天一團亂、民眾排隊7、8小時以上罵翻天，抱怨「公宅也搶錢、陰宅祖先牌位也搶錢，這是什麼政府？」有民眾怒批市府公宅也賺錢、陰宅也要賺錢。

李明賢說，陽明山臻愛樓原先牌位2754位早已額滿，市府殯葬處新設牌位1215位，也是北市府目前唯一開放登記的新設牌位，周日當天開放登記引爆排隊人潮，一名現場排隊民眾表示，「現場比清明節人潮還要多，他是早上6點多領到領151號，最後居然排7小時之後才刷卡。」

除了排隊之外，費用飆漲也讓民眾荷包大失血！陳情民眾也提到，當天詢問殯葬處官員「怎麼漲價這麼多？」得知新設牌位改用琉璃材質、也加裝LED燈，不過，民眾對此仍無法接受，直呼「也貴太多了啦！市府怎麼公宅也賺錢、陰宅也要賺錢，搶錢搶太兇了。」

民眾也投訴，因為裝設LED燈關係，也導致神主牌位縮小，包括子孫、日期、堂號都寫不下，根本不符民間的習俗，民眾抱怨說「民間習俗一般牌位要寫7或12字。」

對此，殯葬處副處長王文秀指出，排隊的原因是大部分民眾於開放申請前，已至現場勘查欲選之位置，心中已選定中間區域之特定神主牌位，例如一般人之視線高度的好位子，多數民眾因擔心無法申請到其心中理想之牌位位置，以致紛紛於現行新設神主牌位區開放申請日當天進行申請。

另外，舊有價格為2萬元，使用年限，新舊均為50年；但因新設神主牌位為琉璃材質，底座設有LED燈投射於神主牌

位上，使神主牌位散發明亮燈光效果、舊有神主牌位為塑鋼材質，底座未設LED燈，二者於外觀、材質及成本均不相同，新的比較美觀、現代感，因此提升新設神主牌位之規費價格。至於字型，12字也寫得下去，字多字體會變小。