李登輝經貿成就 歷任總統評價第一

「故總統李登輝在兩岸經貿戰略獲最高分，進7成肯定其『戒急用忍』政策！」親綠的台灣智庫10日發布「李登輝學」民調，84.1%民眾肯定李推動參與APEC、加入GATT，68.1%民意肯定戒急用忍政策，藍營也有近半數，40歲以下更超過70%；另外，有71.7%民眾肯定李登輝推動南向政策。

李登輝經貿綜評最高

台灣智庫副執行長董思齊指出，84.1%民眾認為參與APEC、加入GATT有助台灣融入國際社會。68.1%民眾肯定李前總統採取戒急用忍政策，避免台灣產業迅速流失。特別是40歲以下未曾親身經歷李前總統執政的族群，卻對「戒急用忍」更有好感，超過70%的民眾肯定李總統的戒急用忍政策。

「就連在國民黨支持者中，也有接近半數的49.5%民意肯定李的戒急用忍政策！」董思齊表示，71.7%的民眾肯定李總統推動南向政策，鼓勵台商投資東南亞，分散對中國的經濟依賴；而在內政方面，則有高達90.9%民眾肯定李總統推動國營事業民營化、建設高鐵、北二高及建立全民健保制度。

「李登輝在經貿能力上遙遙領先，被認為是台灣民主化以來最有能力的總統！」台灣教授協會代理會長陳俐甫表示，對兩岸經貿戰略的評價，以李登輝的3.78分最高，馬英九以3.13分居後，其次為蔡英文的2.66分，最末為陳水扁1.79分；綜合評價仍是李最高4.27分，蔡2.99、馬2.48、扁2.48。

台灣人意識占9成

民進黨立委莊瑞雄指出，55.0%的民眾認為台灣應該脫離紅色供應鏈，加入以美國為主的全球供應鏈，其中國民黨支持者中有61.9%不認為台灣應該脫離紅色供應鏈；而其他政黨傾向，則都超過60%支持台灣應與世界接軌；高達82.5%的民眾同意台灣政府應該藉此時機，建立產業國家品牌。

「有59.8%民眾認為自己是台灣人，僅2.9%認為自己是中國人，34%認為兩者都是。」民進黨立委陳亭妃強調，若只能在台灣人和中國人之間擇一，則高達84.9%認為自己是台灣人，僅約8.7%說自己是中國人，18-29歲認為自己是台灣人的高達90%，國民黨支持者仍有近1/4認為自己是中國人。

「9月起3次的民調結果都有高達6成民眾認為自己是台灣人，民眾對自身為台灣人的認知趨於穩定。」董思齊指出，有81.3%民眾不願意以放棄台灣主權的方式，來換取加入國際經濟組織，甚至連國民黨支持者都超過70%不願意，而其他政黨傾向都超過90%不同意，形成難得的政黨共識。

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