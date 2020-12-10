影／號召立院前靜坐抗議 民團發起公民不服從運動

為抗議蔡政府強行推動進口萊豬、及中天新聞台將遭關台等事，民主監督聯盟總召集人黃正忠今(10)日上午在立法院門口舉行記者會，號召群眾長期靜坐抗議。黃正忠表示，要先向日前在中天電視台外引火自焚的孫老先生誠懇致敬，今天是國際人權日，如果不站出來講話，實在忍不下去，希望這一點點的火花，能照亮我們全台灣人民走出來，就像向日葵一樣。

民團提出三大訴求：反萊豬護健康、反關台護自由、反獨裁小英下台！此次公民抗議行動將從2020年延續到2021年，並蔓延至全國22個縣市。呼籲台灣人民不該再沉默忍耐，而是要不分彼此，大家一起走上街頭抗議，並且視情況升高公民抗爭的強度。

前立委沈智慧到場聲援指出，號稱要傾聽人民聲音的政府，沒收了一個新聞電視台，在明天凌晨24點即將要被關台，這是一個世界民主的恥辱，也是一個黑暗日，距離現在只剩下30幾個小時，我們在這再次呼籲政府，放下屠刀立地為人民的自由、人權的自由，把中天撤照予以駁回。

前新聞局長鍾琴出席記者會表示，這個社會如果人民繼續沉默，不站出來，這個社會永遠沒有希望，這個政治的黑暗，將永遠覆蓋在我們的國家之上，然後政府得以戴著一個假面具，號稱民主自由、維護人權，萊豬這個議題，他就是在戕害每一個國民的健康人權，關閉中天電視台，政府就是戕害每一個人民的視聽自主權、言論的自由以及思想的自由，作為中華民國的老百姓，我們難道應該沉默的把這些暴政、惡政吞進去嗎？