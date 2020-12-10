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世界人權日／ 行政院證實研議設置人權處 著重跨部會協商
蔡英文總統今出席國家人權委員會舉辦的「台灣人權阿普貴(Upgrade)」活動，並宣布行政院正在研議成立人權處，統籌推動跨部會的人權事務。行政院稍後證實研議設置中，且功能將與監察院的國家人權委員會有所區別，至於與既有單位的業務劃分，則仍在研議階段。
對於總統說法，行政院秘書長李孟諺今在院會後記者會證實，他說，配合國家人權方面的提升，研議在行政院設置人權處，有別於監察院人權委員會是作政策方向研擬，行政院人權處則擬著重在跨部會協商與執行面。
不過政府人權相關單位不少，包含促轉會、性平處等都有相關。李孟諺則說，行政院既有的任務編組或組織，包括促轉會或是相關一些處，最後是獨立設置或是與其他機關作調整，仍在研議階段。
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