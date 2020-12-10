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世界人權日／ 行政院會拍板反酷刑、企業與人權行動計畫

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照片
行政院長蘇貞昌。報系資料照片

今天是聯合國大會所定的「世界人權日」，行政院會今通過「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約及其任擇議定書施行法」草案，院長蘇貞昌也核定「企業與人權國家行動計畫」，成為亞洲第二個提出此計畫的國家。蘇貞昌說，酷刑在台灣已經遠離，但是過去受屈打成招、冤獄、枉死的人，其實並不遠每個機制、運作，都應該要嚴守相關人權及規定。

企業與人權國家行動計畫內容依據「聯合國工商企業與人權指導原則」(United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights, UNGPs)之規範與精神，透過「國家保護義務」、「企業尊重人權」及「提供受害人有效救濟制度」三支柱，提出具體保障人權措施，但為建議性質，不具拘束力。

經濟部說，我國透過企業與人權國家行動計畫，未來將推動的重要措施包括，將繼續承諾落實重要人權公約，並完成國內法化及提出國家報告、強化推動國際人權對話與合作、持續推動勞動條件及權益保障法案、於洽簽國際經貿投資協定時納人權條款、促進企業與利害關係人之溝通、鼓勵企業提出及落實人權政策、持續推動司法改革以建立更完善的救濟制度、強化域外管轄，及推動揭弊者保護制度等等，且將於2024年提出更新版本。

目前全球已有20個國家制定及實施企業與人權國家行動計畫，包括16個歐盟成員國、3個美洲國家，及1個亞洲國家(泰國)。經濟部認為，此計畫可彰顯我國為亞洲主要民主人權國家外，更可確保台灣為鼓勵永續投資之友善環境，吸引認同永續理念之優質外商進一步投資台灣，「企業與人權」已成為國際間自由貿易協定(FTA)及國際投資協定(BIA)洽談關鍵因素。

蘇貞昌會中表示，人權是普世價值，是每一個人民的基本權利，而人權的觀念，也不斷地演進發展，我國在世界人權日的這一天，成為亞洲第二個制定發布「企業與人權國家行動計畫」的國家，更顯現台灣是一個重視民主與人權的國家，政府也會不斷朝人權立國的目標持續邁進。請各部會檢視應有精進之道，讓台灣更好。

至於行政院會今也通過聯合國9大人權公約之一的禁止酷刑公約、任擇議定書及其施行法，蘇貞昌說，這別具意義，因為酷刑在台灣已經遠離，但是過去受屈打成招、冤獄、枉死的人，其實並不遠，對當事人及家屬縱算可以獲得司法平復，但那些「被劫走的人生」已無法再重來，所以國家縱算用再多金錢、形式、道歉也無法彌補這種重大的缺憾。

蘇貞昌說，因此掌握國家公權力、執行國家公權力的人要戒慎恐懼，每個機制、運作，都應該要嚴守相關人權及規定，也要監督好每個個人，讓能夠在正確的道路上走跟運作，盼此法能早日通過立院審議，以彰顯我國人權立國的精神與對國際人權接軌的努力。

人權 蘇貞昌 聯合國

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