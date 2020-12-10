世界人權日／人權會：若申請總統赦免准駁前 應暫緩執行死刑

監察院國家人權委員會今天公布「兩公約第三次國家報告獨立評估意見」。其中關於死刑議題，人權會指出，法務部應於執行死刑前，個別對死刑定讞受刑人進行身心狀況評估， 以妥慎執行，且根據「公民與政治權利國際公約」規定，如果申請總統赦免，尚未作成准駁前，就應該暫緩執行死刑。

人權會表示，執行死刑作業呈現諸多問題，諸如受刑人過晚知悉以致不及尋求救濟、監所人員與法警各自權責及法規不周等，為真正落實人道精神、健全法制，法務部允應就執行作業相關問題，通盤檢討。

關於罷工權議題。人權會以華航空服員罷工為例表示，我國勞工運動發展尚屬啟蒙階段，這次罷工本質上有其教育意義，有助集體勞動關係的建立，是勞資互相學習的過程，應以正面態度看待，處理過程可供後續勞資爭議處理參考，共創雙贏。

人權會指出，民用航空運輸涉及大眾生命安全及重大公共利益，為兼顧勞工罷工權利與社會公眾利益，交通部應要求航空公司強化勞資溝通及應變作為。