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「為何在意彭文正到國民黨演講？ 」江啟臣酸綠： 執政後就忘記言論自由
國民黨中常會昨天邀請資深媒體人彭文正演講，引發民進黨不滿，總統府更質疑國民黨主席江啟臣是否支持彭文正在中常會的談話立場。江啟臣上午受訪表示，民進黨今天執政了就忘了言論自由嗎？怎麼會這麼在意一個彭教授到國民黨中常會來演講呢？難道他的演講也必須全程被監聽，他的言論也應該被扣帽子嗎？
江啟臣說，國民黨過去是威權時代的執政黨，所以面對白色恐怖的錯誤，國民黨必須檢討。當然今天台灣民主化了，也接受不一樣的言論，這個是對言論自由的尊重，希望執政黨也必須尊重，尤其這些過去都是民進黨的民主前輩們，「民進黨今天執政了就忘了言論自由嗎？怎麼會這麼在意一個彭教授到國民黨中常會來演講呢？」
江說，他自己的伯公當初就是被扣紅帽入獄，今天台灣民主不應該再有任何人去扣任何的帽子，好不容易台灣民主化能夠摘掉這些紅帽。但是很遺憾，如果今天蔡政府跟執政黨再做扣帽子的事情的話，那不是走回以前的白色恐怖嗎？
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