蘇貞昌喊萊豬政策全國統一 侯友宜：全國統一標萊劑

全台多縣市通過食安自治條例，要求業者標示肉品是否含有萊克多巴胺，行政院長蘇貞昌8日列席立法院備詢時表示，食安就如同防疫，要全國統一；新北市長侯友宜今日受訪表示，他也贊成全國統一，不過是全國統一標示肉品是否含有萊劑。

侯友宜說，守護國人的健康本來就是政府的職責，現在萊豬既然擋不住了，那就應該要有配套措施，誠如蔡英文總統所言，民眾應該有權選擇是否吃萊豬，行政院應該帶頭來做，把萊豬標示清楚。

侯友宜表示，新北市會要求業者標示肉品是否含萊劑就是依循總統的意思來做，中央政府現在說政策應要全國統一，自己也非常贊成，不過他的贊成是指全國統一在產品上標示是否為萊豬，讓消費者能一目了然，自己選擇。