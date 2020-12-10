凍結潛艦預算挨批 江啟臣：政府跟白色恐怖有什麼不同

國防部為執行「潛艦國造」原型艦造艦案，明年編列105億餘元預算支應，不過藍綠立委對輸出許可取得、細部設計等有疑慮，因此提案凍結預算。國民黨主席江啟臣上午表示，政府應該接受人民的質疑和國會的監督，如果不能夠公開釋疑，又不讓人民質疑，這個跟白色恐怖有什麼不一樣？

江啟臣表示，今天是世界人權日，在民主政治底下的常態就是國會必須監督政府，包括審查預算在內，而凍結預算是審查預算過程當中的常態，民進黨過去在野應該很清楚，也不要執政了就忘了在野。

江啟臣說，更重要的是，民主政治當中，國會監督是國民黨的責任也是義務；人民的質疑是他的權利，一個民主政治下負責任的執政黨，應該接受人民的質疑還有國會的監督，如果不能夠公開釋疑，又不讓人民質疑的話，這個跟白色恐怖有什麼不一樣？