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外交部：開放核食須滿足3原則 加入CPTPP要等國際氛圍

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外交部次長田中光表示，必須滿足科學依據、先進國家處理與國家間通例3原則，才會考慮進一步去談是否開放核食。記者潘俊宏攝影／報系資料照
外交部次長田中光表示，必須滿足科學依據、先進國家處理與國家間通例3原則，才會考慮進一步去談是否開放核食。記者潘俊宏攝影／報系資料照

蔡政府將開放含萊克多巴胺美豬進口引發爭議，近日再傳日本福島五縣市核災區食品也將接力開放進口。外交部次長田中光上午在立院答詢時表示，必須滿足科學依據、先進國家處理與國家間通例3原則才會去談。

田中光說，政府重視食安與國人健康，是否進一步去談是否開放核食，要滿足3個條件原則：第一是科學與醫學數據一定要尊重，此外像是先進國家如何處理核食問題，以及國際間通例是什麼也都要先了解。

國民黨立委鄭麗文追問，政府稱積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為什麼至今沒有提出申請？田中光表示，至今沒有申請是要等國際氛圍成熟的時候。

田中光說，CPTPP是採11國共識決，要加入必須跟個別經濟體、會員國諮商，諮商完後才能決定能否加入；台灣的經濟體與在CPTPP的供應鏈都很被重視，過去幾年與這11國用了很大的力量。

鄭麗文質詢時表示，為把反應爐廢爐，福島第一核電廠高達123萬噸核廢水將排進太平洋，但洋流會影響我國漁民捕撈；日本全漁聯也發表福島汙水排入海洋決議，擔心對漁業造成毀滅性影響。

鄭麗文更提到，日本首相菅義偉9月26日去福島核電廠視察，都不敢喝處理過的水，證明科學依據都不足以排除民眾心裏陰影。

田中光說，我國與日本在2014已簽訂核能資料交換議定書，雙邊要針對核能資訊互通有無；日方核廢水用兩種方式排除，自動排進海洋或大量蒸發到空氣中，這樣對鄰近國家或台灣都有影響，我國已跟日本不斷表達我們想法。

鄭麗文批評，駐日代表謝長廷把我國無法加入CPTPP與是否開放核食連結，蔡政府講的好像開放核食加入CPTPP就八字有一撇，但卻至今都未正式提出申請，最後恐犯了與開放萊豬一樣錯誤，什麼都換不到，「駐日代表態度讓人很難接受」。

日本 福島 鄭麗文

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