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國際人權日／破除關係緊張傳言？ 柯建銘、陳菊比鄰坐互動佳
今天是國際人權日，監察院與國家人權委員會舉辦「台灣人權阿普貴」活動，多位立委也出席會場，先前表態反對人權會另推「職權行使法草案」的民進黨團總召也親自出席，與監察院長陳菊間的互動備受關注。
雖然反對人權會「職權行使法草案」，但柯建銘今天仍出席人權會活動，在進場時不同於人權會監委們提早入座，而是與蔡英文總統和監察院長陳菊一同在活動開始後進入會場，並且坐在第一排、陳菊旁邊；且蔡英文與陳菊致詞時，都提及柯建銘，蔡英文更表示，「最重要的是，我們柯總召在這裡」。
蔡英文與陳菊也一同和各界代表為人權會LOGO進行啟用儀式。人權會的LOGO以台灣五大族群為設計發想，彰顯台灣人民對自由、平等、民主、正義及多元的堅持與追求，並象徵台灣人權與國際接軌再升級。
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