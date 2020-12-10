國際人權日／江啟臣呼籲蔡政府 公開所有白色恐怖的檔案與真相

今天是世界人權日，國民黨主席江啟臣前來參訪國家人權博物館。他談到自己的伯公江漢津也曾是白色恐怖的政治受難者，面對這段歷史傷痕，唯有真相、撫慰、和解，沒有永遠保密的歷史，也沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相。他呼籲政府，應公開所有和白色恐怖有關的歷史檔案，讓所有的人民公開來檢視，讓歷史解密、真相得以還原。

江啟臣表示，今天是世界人權日，也是美麗島事件41周年，這一天對台灣民主的意義非常重大。今天他帶著年輕的黨務來到景美人權園區，一方面見證，二方面省思，三方面也檢討。見證的是過去這段歷史，歷史不能忘記，追求轉型正義必須有真相、撫慰、和解，這也是面對這段歷史傷痕唯一的一條道路。

江啟臣說，他看到這些在過去歷史上因為白色恐怖、言論自由等等的遭受迫害的受難者，其中也包括他自己的伯公江漢津。江啟臣不斷撫摸著江漢津的受難者紀念碑，談及伯公時一度紅了眼眶。他說，伯公是在1950年被捕，一直到1975年蔣中正過世大赦時才出來，後來在1993年過世，「他是我爺爺的堂兄弟，所以今天看到他的名字，老實講心裡面還蠻難過、蠻遺憾的。」這點是國民黨很大的一個教訓。

江啟臣表示，作為威權時代唯一的執政黨，國民黨必須要很謙卑、很真誠的去面對白色恐怖的錯誤，尤其是對於這些政治受難者的前輩及他的家屬，國民黨更有必要展現謙卑、反省的態度。江強調，歷史必須要解密，真相必須要公開，才有可能和解，沒有永遠保密的歷史，也沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相，所以歷史應該解密，真相應該公開。

江啟臣說，雖然現在台灣已經民主化，但是這個民主化的進程跟成果，都是過去這一些先賢先烈們犧牲自己的生命、家庭和血淚鑄造而成的，當然也有一些在過去戒嚴時代，政府所做的一些錯誤以及對於人權上面的迫害。

江啟臣說，因為這些歷史的堆疊，才有今天台灣的自由、民主、繁榮的社會，除了反省和檢討，也更必須珍惜現在所擁有的自由、民主、繁榮的社會。對於轉型正義，他再次的呼籲「真相、撫慰、和解」，所有與白色恐怖有關的歷史檔案都應該要公開，讓所有被政治迫害的民主前輩和人民公開來檢視，讓真相得以還原，這是今天來這裡最重要的目的跟意義。